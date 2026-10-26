Чоловік з телефоном у руках. Фото: Pexels

Абоненти одного з популярних мобільних операторів України можуть економити на зв'язку. Акція доступна корпоративним клієнтам Київстару, які підключать тарифний план для бізнесу. Пропозиція "Купуй більше" передбачає зниження вартості обслуговування протягом шести місяців у разі оформлення кількох SIM-карт в одному замовленні.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

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Скільки коштують тарифи для бізнесу

Восени 2026 року мобільний оператор скасував стандартну знижку 35% для нових корпоративних абонентів, однак запустив спеціальну акцію "Купуй більше". Стандартна вартість обслуговування перебуває на такому рівні в жовтні:

На зв'язку — 400 грн/міс.;

На зв'язку Безлім — 600 грн/міс.;

На зв'язку Безлім+ — 1000 грн/міс.

"Якщо потрібен новий номер, ви можете замовити SIM-карти з тарифами для бізнесу повністю онлайн. Щоб оформити документи самостійно, знадобиться електронний підпис директора підприємства", — уточнили в компанії.

Як отримати знижку від Київстару

Щоб менше платити за тарифні плани мобільного оператора, потрібно оформити щонайменше дві SIM-карти в одному замовленні. Водночас можна підключити як однакові пакети послуг, так і різні.

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Чим більше SIM-карт обрати, тим вигіднішою буде знижка на перші шість місяців обслуговування. Максимальне зниження ціни передбачається у разі замовлення від п'яти SIM-карт:

На зв'язку — 100 грн/міс.;

На зв'язку Безлім — 200 грн/міс.;

На зв'язку Безлім+ — 400 грн/міс.

Після закінчення акційної пропозиції вартість тарифного плану стане стандартною. Знижка активується автоматично у випадку підключення через офіційний сайт Київстару, платформу для координаторів або у фізичному магазині мобільного оператора.

Варто зауважити, що в разі перенесення номера до мережі Київстару за допомогою сервісу MNP акція "Купуй більше" не застосовується.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Київстар оновив кілька тарифних планів у жовтні 2026 року. Користувачі Домашнього Інтернету можуть підключити пакети послуг за 300, 400 і 500 грн на місяць. Новим абонентам надається знижка на перші шість місяців обслуговування — витрати становлять лише 200 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, які тарифні плани варто підключити пенсіонерам у жовтні 2026 року. Київстар, Vodafone та lifecell пропонують вигідні пакети послуг на різний гаманець. При цьому наповнення не страждає — клієнтам доступні різні можливості.