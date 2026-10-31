Женщина разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE

Пожилые люди редко нуждаются в большом количестве услуг, когда речь идет о мобильных тарифных планах. Для них важнее сэкономить деньги, поэтому украинские операторы связи предоставляют отдельные предложения именно для пенсионеров. Мы узнали, что входит в пакеты Киевстара, Vodafone и lifecell по состоянию на ноябрь 2026 года и сколько придется платить ежемесячно.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о тарифных планах для пенсионеров от мобильных операторов Украины.

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Тарифный план Киевстара

Компания обеспечивает абонентов от 60 лет и лиц с инвалидностью специальным пакетом услуг под названием "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". За обслуживание нужно платить только 220 грн/мес., а наполнение включает:

10 ГБ трафика (из них 8 ГБ действуют в роуминге);

безлим на звонки в сети;

100 минут на разговоры по Украине;

100 SMS;

Домашний Интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Дополнительно присутствуют Суперсилы, из которых можно подключить одну бесплатно. К примеру, Киевстар предоставляет 300 минут на разговоры по Украине и звонки за границу или 5 ГБ мобильного трафика в роуминге. Плюс есть сервисы Helsi, WOG, "Видео на ходу", "Соцсети и мессенджеры", "Есть связь".

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Тарифный план Vodafone

Мобильный оператор не запустил отдельный тарифный план для пенсионеров, однако предоставил возможность подключить акцию "POVAGA" клиентам от 55 лет. Условия предусматривают использование пакета услуг Flexx Go с большой скидкой — вместо 350 или 450 грн/мес. нужно платить всего 200 грн.

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Важное условие — придется перенести номер в сеть Vodafone с помощью сервиса MNP. То есть акция предназначена лишь для новых абонентов, принявших решение сменить мобильного оператора. Среди преимуществ можно выделить защищенную SIM, поскольку обслуживание привяжется к паспортным данным.

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Тарифный план lifecell

Гражданам Украины от 55 лет предложили акционный тарифный план "Турбота" за 190 грн/мес. Он включает 20 ГБ трафика, безлимит на некоторые мобильные приложения, 1000 минут на разговоры, неограниченные звонки на номера lifecell и бесплатную раздачу интернета.

"После использования первых 50 ГБ в приложениях скорость трафика будет составлять до 1 Мбит/с до конца действия оплаченного пакета услуг на 4 недели. Для восстановления доступа на скорости без ограничений — перезакажите пакет услуг (*700#)", — говорится на сайте компании.

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Преимуществом этого тарифного плана, кроме выгодной стоимости, является фиксация расходов на обслуживание до конца 2027 года. Другими словами, цена 190 грн/мес. не изменится, что позволит абонентам эффективно планировать свой бюджет на услуги мобильной связи.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что абоненты мобильных операторов Украины могут экономить деньги на связи. Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают своим клиентам выгодные акции или скидки на тарифные планы. Мы узнали, что нужно подключить для сохранения средств.

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Также Новини.LIVE рассказывали, какие пакеты услуг от lifecell подорожали в конце октября 2026 года. Некоторым абонентам приходится больше платить за интернет-трафик на смартфоне. Цены выросли на 20 или 50 грн для корпоративных клиентов, но наполнение тарифных планов тоже увеличилось.