Мужчина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, вышедшие на заслуженный отдых, часто воспринимают назначенную пенсию как нечто окончательно рассчитанное и неизменное. На самом же деле размер пенсии вполне может измениться, если провести подробную проверку пенсионного дела. Иногда из-за ошибки в коэффициентах, стаже или зарплате человек может получать меньше денег, чем положено.

О ситуациях, когда пенсионную выплату стоит проверить, сообщает Адвокатское бюро Ивана Хомича, передают Новини.LIVE.

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Пенсионеры могут годами недополучать средства

При оформлении пенсии специалисты Пенсионного фонда могут допустить ошибку или что-то не учесть при расчете выплаты. Всего одна ошибка в коэффициентах, страховом стаже, зарплате или документах может уменьшить фактический размер пенсии. Недоплата может годами оставаться незамеченной, а пенсионер будет терять значительные суммы.

Юристы рекомендуют пенсионерам следить за своим пенсионным делом и контролировать порядок начисления выплат.

Когда обязательно нужно проверять пенсию

Специалисты выделяют несколько случаев, когда стоит провести подробный анализ:

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За несколько месяцев до оформления пенсии — убедиться, что все периоды работы учтены, страхового стажа достаточно, а документы готовы. Если назначили меньшую пенсию, чем ожидалось — обязательно уточнить у сотрудников ПФУ детали расчета. Если большая часть стажа подтверждается не только данными электронного учета, но и архивными справками или трудовой книжкой — нужно проверить, все ли периоды учтены правильно. Если у человека есть справки о заработной плате до 2000 года — иногда они могут увеличить размер пенсии. Стоит проверить, имеет ли смысл учитывать такой заработок в конкретном случае, и убедиться, что ПФУ принял во внимание эти справки. Если после индексации пенсия почти не увеличилась — также не стоит принимать это как должное, ведь нередко перерасчет проводят неправильно. Если пенсионер уже несколько лет получает выплаты и еще ни разу не проверял правильность расчета. Если предлагают перерасчет пенсии или суд, но вы не понимаете, есть ли для этого реальные основания.

Какие ошибки выявляются чаще всего

Юристы отмечают, что проверки очень часто помогают выявить неверные показатели при расчете пенсии и пропущенные периоды стажа, которые напрямую влияют на размер выплат.

Аудит пенсионного дела не обязательно заканчивается спором с Пенсионным фондом. Иногда достаточно уведомить об ошибке и предоставить соответствующие документы, чтобы ПФУ произвел надлежащий перерасчет и компенсировал недоплату без обращения в суд.

Ранее Новини.LIVE сообщали о дополнительных выплатах пенсионерам в ноябре. Пенсионный фонд автоматически назначит надбавки для лиц в возрасте от 70 до 80 лет. Размер доплаты составит до 300, 456 или 570 грн, в зависимости от возрастной категории.



Недавно Новини.LIVE писали, что не все украинцы смогут выйти на пенсию в 60 лет. С 1 января 2027 года в Украине повысятся минимальные требования к страховому стажу. Если при достижении пенсионного возраста у гражданина будет менее 34 лет стажа, придется продолжить работать.