Чоловік йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Українці, які вийшли на заслужений відпочинок, часто сприймають призначену пенсію як щось уже остаточно пораховане й незмінне. Насправді ж розмір пенсії цілком може змінитися, якщо провести детальний аудит пенсійної справи. Іноді через помилку у коефіцієнтах, стажі або зарплаті людина може отримувати менше грошей, ніж належить.

Про ситуації, коли пенсійну виплату варто перевірити повідомляє Адвокатське бюро Івана Хомича, передають Новини.LIVE.

Реклама

Пенсіонери можуть роками недоотримувати кошти

Під час оформлення пенсії фахівці Пенсійного фонду можуть припуститися помилки або щось не врахувати при розрахунку виплати. Всього одна помилка в коефіцієнтах, страховому стажі, зарплаті або документах може зменшити фактичний розмір пенсії. Недоплата може роками залишатися непоміченою, а пенсіонер втрачатиме значні суми.

Юристи рекомендують пенсіонерам стежити за власною пенсійною справою та контролювати порядок нарахування виплат.

Коли обов'язково перевіряти пенсію

Фахівці виокремлюють декілька випадків, коли варто провести детальний аналіз:

Читайте також:

За кілька місяців до оформлення пенсії — переконатися, що всі періоди праці враховані, страхового стажу вистачає, а документи готові. Якщо призначили меншу пенсію, ніж очікувалося — обов'язково уточнити у працівників ПФУ деталі розрахунку. Якщо велика частина стажу підтверджується не лише даними електронного обліку, а й архівними довідками або трудовою — треба перевірити, чи всі періоди врахували правильно. Якщо людина має довідки про заробітну плату до 2000 року — деколи вони можуть збільшити розмір пенсії. Варто перевірити чи є сенс враховувати такий заробіток в конкретному випадку та переконатися, що ПФУ взяв до уваги довідки. Якщо після індексації пенсія майже не збільшилася — також не варто сприймати як належне, адже нерідко перерахунок проводять неправильно. Якщо пенсіонер вже кілька років отримує виплати й ще ні разу не перевіряв правильність розрахунку. Якщо пропонують перерахунок пенсії або суд, але ви не розумієте, чи є для цього реальні підстави.

Які помилки виявляють найчастіше

Юристи зазначають, що перевірки дуже часто допомагають виявити неправильно показники при розрахунку пенсії та пропущені періоди стажу, які напряму впливають на розмір виплат.

Аудит пенсійної справи не обов'язково закінчується спором з Пенсійним фондом. Іноді достатньо сповістити про помилку та надати відповідні документи, щоб ПФУ провів належний перерахунок та компенсував недоплату без звернення до суду.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про додаткові виплати для пенсіонерів у листопаді. Пенсійний фонд автоматично призначить надбавки для осіб віком від 70 до 80 років. Розмір доплати становитиме до 300, 456 або 570 грн, залежно від вікової категорії.



Нещодавно Новини.LIVE писали, що не всі українці зможуть вийти на пенсію у 60 років. З 1 січня 2027 року в Україні зростуть мінімальні вимоги до страхового стажу. Якщо при досягненні пенсійного віку громадянин матиме менше 34 років стажу, доведеться продовжити працювати.