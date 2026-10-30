Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

До кінця 2026 року в Україні не заплановано масштабних перерахунків пенсій, однак це не означає, що виплати взагалі не будуть зростати. Для окремих груп пенсіонерів з 1 листопада проведуть перерахунок, який може збільшити пенсію на кількасот гривень. Оновлення виплат відбудеться автоматично, тому пенсіонерам не доведеться збирати довідки чи звертатися особисто.

Скільки грошей можуть додати, пояснили у Головному управлінні Пенсійного фонду в Кіровоградській області, передають Новини.LIVE.

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Як призначається надбавка та які суми

Отримати надбавку до основного розміру пенсії з 1 листопада зможуть українці, які досягнуть встановленого віку — 70, 75 або 80 років. Розмір грошового бонусу також залежить безпосередньо від вікової групи, до якої належить людина.

Скільки виплачують:

пенсіонери віком від 70 до 74 років — до 300 грн щомісячно;

особам віком від 75 до 79 років — до 456 грн щомісячно;

громадянам від 80 років і старше — до 570 грн щомісячно.

Обмеження та нюанси виплати надбавок

Держава передбачила важливе обмеження при нарахуванні надбавки за вік. Якщо пенсіонер разом зі всіма доплатами та підвищеннями отримує понад 10 340,35 грн, додаткові гроші не виплачують. Також варто взяти до уваги, що суми надбавок при досягненні нової вікової категорії не сумуються. Тобто, якщо пенсіонер отримував 300 грн доплати з 70 до 74 років, то з 75 років розмір надбавки збільшиться лише на 156 грн.

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Пенсійний фонд автоматично відстежує вікові категорії пенсіонерів та призначає надбавки без особистого звернення громадян. Українці можуть перевірити дані про нараховану пенсію та доплати в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ у розділі "Моя пенсія".

Які ще надбавки можуть отримувати пенсіонери

Громадяни, які накопичили значний страховий стаж, мають право на доплати від держави. Понаднормовим стажем вважається кожен додатковий рік роботи понад 35 років у чоловіків та 30 років у жінок. Розмір надбавки складає 1% від базового розміру пенсії за кожен "зайвий" рік стажу, але при цьому не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це 25,95 грн.

Умовно, якщо чоловік накопичив 40 років стажу, призначається надбавка за 5 років понаднормової роботи. У 2026 році сума за таких умов складе майже 130 грн.

У 2027 році, згідно з Проектом державного бюджету, прожитковий мінімум зросте до 2 878 грн, а разом з ним і доплата за стаж. Нова сума складе 28,78 грн за кожен додатково відпрацьований рік. Відповідно за 5 років понаднормового стажу доплачуватимуть вже по 143,9 грн.

Раніше Новини.LIVE писали, що недостатній страховий стаж не гарантовано залишить без пенсії. Україні можуть докупити окремі періоди стажу, коли не працювали офіційно. Для цього потрібно укласти відповідний договір з ПФУ.

Також Новини.LIVE повідомляли, що при виході на пенсію можна отримати одноразову допомогу. Виплата становить 10 місячних пенсій. Однак отримати таку підтрику можуть тільки окремі категорії громадян, які працювали на визначених посадах.