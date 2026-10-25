Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році для виходу на пенсію за віком у 60 років потрібно мати мінімум 33 роки стажу. Серед українців є чимало тих, хто певний час працював неофіційно або ж був безробітним. Через це можуть виникати ситуації, коли стажу для призначення виплат не вистачає. Однак пропущені періоди можна докупити.

Про це розповіли у Головному управлінні ДПС у Кіровоградській області, передають Новини.LIVE.

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Що робити, якщо недостатньо страхового стажу

Українцям варто тримати руку на пульсі та стежити за кількістю страхового стажу протягом трудової діяльності. Якщо перед 60-річчям виявиться, що його недостатньо, доведеться продовжити працювати, щоб вийти на пенсію у 63 або 65 років. Або ж платити із власної кишені, щоб докупити стаж.

Для цього передбачений спеціальний механізм — людина сплачує єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за періоди, коли стаж не нараховувався.

Як докупити стаж

Загалом можна виокремити два варіанти дій для українців. Один із них дорожчий, але підходить для розв'язання проблеми "тут і зараз". Інший дешевший, але має свій нюанс.

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Перший варіант — одноразова сплата за минулі періоди. Передбачається, що людина докуповує стаж "заднім числом", сплачуючи єдиний внесок, який у 2026 році становить 3804,68 грн. Всю суму необхідно сплатити протягом 10 днів після укладання відповідного договору. Докупити стаж можна лише за періоди, коли людина не працювала офіційно та не вела підприємницьку діяльність.

Другий варіант — сплата за поточний період. В цьому випадку розмір щомісячного єдиного внеску становить 1902,34 грн. Однак договір укладається мінімум на рік. Цей варіант найкраще підійде для тих, хто турбується про пенсію заздалегідь.

Як укласти договір

Українцям варто звертатися до підрозділу податкової служби за місцем проживання з відповідною заявою.

Також знадобляться:

копія документа, що посвідчує особу;

копія трудової книжки (за наявності);

довідка про страховий стаж (форма ОК-5).

Раніше Новини.LIVE пояснювали, чому українці можуть отримувати меншу пенсію, ніж колишні колеги з такою самою зарплатою. Причина може ховатися у кількості стажу. Однак багато залежить від року виходу на пенсію та перерахунків.

Також Новини.LIVE писали, що пенсійний стаж можуть зараховувати у подвійному розмірі. Для окремих українців діють спеціальні правила. Зазвичай вони передбачені за важкі умови праці, наприклад, у лепрозорних, протичумних та інфекційних закладах, установах із лікування осіб з ВІЛ/СНІД.