Жінки похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Пенсія в Україні за своєю суттю є безповоротною державною допомогою, однак існують винятки із правил. За певних умов пенсіонера можуть зобов'язати повернути частину отриманих коштів. Також можливі відрахування з виплат за виконавчими документами. Залежно від обставин пенсію можуть "урізати" на 20-75%.

Хто та через що може недорахуватися грошей, пояснив Пенсійний фонд, передають Новини.LIVE.

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Коли заберуть 20%

Одна з популярних причин відрахувань — надміру виплачена пенсія. Наприклад, якщо пенсіонер забув або свідомо не повідомив про працевлаштування або відкриття бізнесу, виникає переплата. Такі зміни мають безпосередній вплив на окремі доплати та їхній розмір. ПФУ регулярно звіряє дані у реєстрах, тому приховати нічого не вдасться.

У такому випадку переплату доведеться повертати добровільно або примусово — шляхом щомісячних утримань з пенсії. Законодавство чітко встановлює рамки таких списань. Сума не може перевищувати 20% призначеної пенсії.

Коли можуть утримувати до 50% пенсії

Пенсіонерам "на руки" можуть надходити значно менші суми, якщо відрахування відбуваються за рішенням виконавчої служби. В окремих випадках стягнення може сягати 50% пенсії, але конкретна сума визначається з урахуванням законодавчих норм та підстав.

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Такі стягнення можуть стосуватися боргів зі сплати:

аліментів;

відшкодування шкоди, завданої каліцтвом;

відшкодування шкоди через інше ушкодження здоров’я або смерть потерпілого;

інших випадків, передбачених законом.

Пенсія може зменшитися на 75%

Законодавством передбачено окремі правила для пенсіонерів, які перебувають на повному державному утриманні у відповідних закладах, зокрема інтернатах або пансіонатах.

Люди, які проживають у таких закладах, отримують лише 25% від призначеної пенсії. Основна частина коштів автоматично спрямовуються на утримання пенсіонера.

Що варто взяти до уваги пенсіонерам

Отримавши пенсію, варто одразу перерахувати кошти, щоб виявити можливу проблему одразу. Якщо грошей нарахували менше і зрозумілого пояснення немає, потрібно звернутися за роз'ясненням до сервісного центру ПФУ. Фахівці перевірять дані у базі даних та зможуть надати вичерпну інформацію щодо нарахувань.

Раніше Новини.LIVE писали, що пенсіонери можуть претендувати на податкові пільги. Зокрема, передбачена знижка на земельний податок. Однак оформити її можуть лише люди, які вийшли на пенсію за віком.

Також Новини.LIVE інформували, що українські пенсіонери можуть отримати додаткову виплату у жовтні. Надбавка у розмірі 150 грн призначається громадянам, на утриманні яких перебувають неповнолітні особи. Для отримання коштів необхідно подати відповідну заяву до ПФУ.