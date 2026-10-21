Пожилые женщины на улице. Фото: Новини.LIVE

Пенсия в Украине по своей сути является безвозвратной государственной помощью, однако из правил есть исключения. При определенных условиях пенсионера могут обязать вернуть часть полученных средств. Также возможны удержания из выплат по исполнительным документам. В зависимости от обстоятельств пенсию могут "урезать" на 20-75%.

Кто и по каким причинам может недополучить деньги, объяснил Пенсионный фонд, передают Новини.LIVE.

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Когда удержат 20%

Одна из распространенных причин удержаний — излишне выплаченная пенсия. Например, если пенсионер забыл или сознательно не сообщил о трудоустройстве или открытии бизнеса, возникает переплата. Такие изменения напрямую влияют на отдельные доплаты и их размер. ПФУ регулярно сверяет данные в реестрах, поэтому скрыть ничего не удастся.

В таком случае переплату придется возвращать добровольно или принудительно — путем ежемесячных удержаний из пенсии. Законодательство четко устанавливает рамки таких списаний. Сумма не может превышать 20% назначенной пенсии.

Когда могут удерживать до 50% пенсии

Пенсионерам "на руки" могут поступать значительно меньшие суммы, если отчисления производятся по решению исполнительной службы. В отдельных случаях взыскание может достигать 50% пенсии, но конкретная сумма определяется с учетом законодательных норм и оснований.

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Такие взыскания могут касаться задолженности по уплате:

алиментов;

возмещения вреда, причиненного увечьем;

возмещения ущерба в связи с иным ущербом здоровью или смертью потерпевшего;

других случаев, предусмотренных законом.

Пенсия может уменьшиться на 75%

Законодательством предусмотрены отдельные правила для пенсионеров, находящихся на полном государственном содержании в соответствующих учреждениях, в частности в интернатах или пансионатах.

Люди, проживающие в таких учреждениях, получают лишь 25% от назначенной пенсии. Основная часть средств автоматически направляется на содержание пенсионера.

Что следует учитывать пенсионерам

Получив пенсию, следует сразу пересчитать средства, чтобы сразу выявить возможную проблему. Если денег начислили меньше и понятного объяснения нет, нужно обратиться за разъяснением в сервисный центр ПФУ. Специалисты проверят данные в базе и смогут предоставить исчерпывающую информацию о начислениях.

Ранее Новини.LIVE писали, что пенсионеры могут претендовать на налоговые льготы. В частности, предусмотрена скидка на земельный налог. Однако оформить ее могут только люди, вышедшие на пенсию по возрасту.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинские пенсионеры могут получить дополнительную выплату в октябре. Надбавка в размере 150 грн назначается гражданам, на иждивении которых находятся несовершеннолетние. Для получения средств необходимо подать соответствующее заявление в ПФУ.