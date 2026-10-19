Деньги и кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE

После смерти пенсионера человек, который занимался его похоронами, может получить денежную помощь от государства. Размер выплаты зависит от того, какую пенсию получал умерший. Для обычных и военных пенсионеров предусмотрены разные суммы. В отдельных случаях пособие может превышать 16 000 гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Сколько выплачивают на похороны гражданского пенсионера

Если умерший получал обычную пенсию по возрасту, государство выплачивает помощь в размере двух месячных пенсий. Например, пенсионер ежемесячно получал 4 000 гривен — тогда на его похороны можно получить 8 000 гривен. Если пенсия составляла 6 000 гривен, пособие составит уже 12 000 гривен.

Какая помощь выплачивается после смерти военного пенсионера

В таком случае пособие на погребение составляет три месячные пенсии умершего. При этом выплата должна быть не меньше пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В 2026 году это 16 640 гривен, даже если пенсионер получал меньше.

Если же три пенсии превышают этот размер, выплатят большую сумму. Однако есть исключение. Если похороны военного пенсионера оплатили за счет государства, дополнительное пособие не выплатят.

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Чтобы получить помощь после смерти пенсионера, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины. Получить выплату могут родственники умершего или другое лицо, организовавшее его похороны.

Какие еще выплаты могут получить семьи умерших пенсионеров

Если пенсионер выиграл суд у ПФУ, но так и не успел получить деньги, это могут сделать его родственники. Первыми на выплату могут претендовать члены семьи, проживавшие вместе с пенсионером на день его смерти, а также отдельные нетрудоспособные родственники, которых он содержал. Если же претендентов несколько, деньги разделят поровну.

Обратиться в ПФУ нужно в течение шести месяцев после смерти пенсионера, иначе невыплаченные средства войдут в наследство, которое придется оформлять через нотариуса. Если Пенсионный фонд отказывается платить, наследник может обратиться в суд для оформления правопреемства.

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