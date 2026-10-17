Мужчина на улице. Фото: Новини.LIVE

Тысячи украинских пенсионеров годами добиваются перерасчета пенсий через суд, но даже после победы могут долго ждать деньги. Иногда человек умирает, так и не получив задолженность от Пенсионного фонда. В этой ситуации право на выплаты может перейти к его родственникам. Однако стоит знать о некоторых нюансах.

О них рассказали юристы адвокатского объединения "Репешко и партнеры" для издания "Факт", передает Новини.LIVE.

Реклама

Кто может получить пенсию после смерти родственника

Первыми на выплату могут претендовать члены семьи, которые проживали вместе с пенсионером на день его смерти. Такое право также имеют отдельные нетрудоспособные родственники, находившиеся на его иждивении. Им для получения средств совместное проживание подтверждать не нужно.

Если за деньгами обратятся несколько членов семьи, имеющих на них право, задолженность разделится между ними поровну.

Важно, что обратиться в Пенсионный фонд необходимо в течение шести месяцев после смерти пенсионера. Если за это время никто из членов семьи не обратился, деньги включаются в наследство. Тогда получать их придется уже через нотариуса.

Читайте также:

Как получить пенсию, присужденную при жизни

Все зависит от того, что именно Пенсионный фонд успел сделать до смерти человека. Например, отец выиграл суд, ПФУ начислил ему 150 000 гривен задолженности, однако до выплаты дело так и не дошло.

Если члены семьи имеют право на получение этих средств, им необходимо подать заявление в Пенсионный фонд. Если же деньги уже вошли в состав наследства, сначала нужно оформить наследственные документы у нотариуса.

Сложнее, если суд обязал Пенсионный фонд перечислить пенсию, но до смерти человека этого так и не сделали. Тогда родственникам необходимо письменно обратиться в Пенсионный фонд и попросить сообщить, выполнено ли решение суда, сколько денег полагалось умершему и осталась ли задолженность.

Если ПФУ отказывает, лучше получить официальный письменный ответ. Он поможет понять, какие действия необходимо предпринять дальше и придется ли снова обращаться в суд.

Какие документы нужны

Чтобы получить деньги умершего пенсионера, нужно подтвердить родственные связи и право на выплату. В зависимости от ситуации могут понадобиться:

паспорт лица, обращающегося за деньгами;

свидетельство о смерти пенсионера;

свидетельство о рождении или браке;

документ, подтверждающий совместное проживание с умершим, если выплата оформляется на этом основании;

документы о нетрудоспособности и пребывании на иждивении, если это необходимо;

решение суда о перерасчете пенсии;

справка ПФУ о сумме задолженности;

свидетельство о праве на наследство, если деньги получают через нотариуса.

Если долг уже начислен, но вошел в состав наследства, нотариус может самостоятельно запросить в Пенсионном фонде информацию о невыплаченной сумме. После оформления наследства с соответствующим свидетельством необходимо обратиться в ПФУ.

Что делать, если ПФУ отказывается платить

Иногда у родственников уже есть все документы, а деньги все равно не выплачивают. Особенно сложно, когда пенсионер умер во время исполнения судебного решения. В таком случае наследнику может понадобиться обратиться в суд, чтобы стать правопреемником. После этого он сможет требовать исполнения решения и выплаты средств.

Но перед этим нужно выяснить, вступило ли решение суда в законную силу, выдавали ли исполнительный лист и открывали ли дело о принудительном взыскании денег.

Ранее Новини.LIVE писали, кому один год стажа засчитают за два. Медики, работающие в отдельных учреждениях, могут получить стаж в двойном размере для досрочного выхода на пенсию. Однако при расчете самой выплаты после 2004 года такой стаж учитывается уже по общим правилам.

Также Новини.LIVE сообщали, что повышение минимальных пенсий может поддержать украинскую экономику. Финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что более высокие выплаты оживят торговлю и сферу услуг, а бюджет сможет получить больше налогов. Среди возможных источников средств эксперт назвал пересмотр максимальных пенсий, хотя этого будет недостаточно для полного финансирования повышения.