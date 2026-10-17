Чоловік на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Тисячі українських пенсіонерів роками домагаються перерахунку пенсій через суди, але навіть після перемоги можуть довго чекати на гроші. Іноді людина помирає, так і не отримавши заборгованість від Пенсійного фонду. У цій ситуації право на виплати може перейти до її рідні. Однак варто знати про деякі нюанси.

Про них розповіли юристи адвокатського об'єднання "Репешко і партнери" для видання "Факт", передає Новини.LIVE.

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Хто може забрати пенсію після смерті родича

Першими на виплату можуть претендувати члени сім'ї, які жили разом із пенсіонером на день його смерті. Таке право також мають окремі непрацездатні родичі, які перебували на його утриманні. Їм для отримання коштів спільне проживання підтверджувати не потрібно.

Якщо по гроші звернуться кілька членів сім'ї, які мають на них право, заборгованість поділять між ними порівну.

Важливо, що звернутися до Пенсійного фонду потрібно протягом шести місяців після смерті пенсіонера. Якщо за цей час ніхто з членів сім'ї не звернувся, гроші включають до спадщини. Тоді отримувати їх доведеться вже через нотаріуса.

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Усе залежить від того, що саме Пенсійний фонд встиг зробити до смерті людини. Наприклад, батько виграв суд, ПФУ нарахував йому 150 000 гривень заборгованості, однак до виплати справа так і не дійшла.

Якщо члени сім'ї мають право отримати ці кошти, вони мають подати заяву до Пенсійного фонду. Якщо ж гроші вже увійшли до спадщини, спочатку потрібно оформити спадкові документи в нотаріуса.

Складніше, якщо суд зобов'язав Пенсійний фонд перерахувати пенсію, але до смерті людини цього так і не зробили. Тоді родичам потрібно письмово звернутися до Пенсійного фонду та попросити повідомити, чи виконано рішення суду, скільки грошей належало померлому та чи залишилася заборгованість.

Якщо ПФУ відмовляє, краще отримати офіційну письмову відповідь. Вона допоможе зрозуміти, які дії потрібні далі та чи доведеться знову звертатися до суду.

Які документи потрібні

Щоб отримати гроші померлого пенсіонера, потрібно підтвердити родинні зв'язки та право на виплату. Залежно від ситуації можуть знадобитися:

паспорт людини, яка звертається по гроші;

свідоцтво про смерть пенсіонера;

свідоцтво про народження або шлюб;

документ про спільне проживання з померлим, якщо виплату оформлюють на цій підставі;

документи про непрацездатність та перебування на утриманні, якщо це потрібно;

рішення суду про перерахунок пенсії;

довідка ПФУ про суму заборгованості;

свідоцтво про право на спадщину, якщо гроші отримують через нотаріуса.

Якщо борг уже нарахований, але увійшов до спадщини, нотаріус може сам запросити в Пенсійного фонду інформацію про невиплачену суму. Після оформлення спадщини з відповідним свідоцтвом потрібно звернутися до ПФУ.

Що робити, якщо ПФУ відмовляється платити

Іноді родичі вже мають усі документи, а гроші все одно не виплачують. Особливо складно, коли пенсіонер помер під час виконання судового рішення. У такому випадку спадкоємцю може знадобитися звернення до суду, щоб стати правонаступником. Після цього він зможе вимагати виконання рішення та виплати коштів.

Але перед цим потрібно з'ясувати, чи набрало рішення суду законної сили, чи видавали виконавчий лист і чи відкривали справу щодо примусового стягнення грошей.

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