Гроші і гаманець в руках. Фото: Новини.LIVE

Після смерті пенсіонера людина, яка займалася його похованням, може отримати грошову допомогу від держави. Розмір виплати залежить від того, яку пенсію отримував померлий. Для звичайних і військових пенсіонерів передбачені різні суми. В окремих випадках допомога може перевищувати 16 000 гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Скільки виплачують на поховання цивільного пенсіонера

Якщо померла людина отримувала звичайну пенсію за віком, держава виплачує допомогу в розмірі двох місячних пенсій. Наприклад, пенсіонер щомісяця отримував 4 000 гривень — тоді на його поховання можна отримати 8 000 гривень. Якщо пенсія становила 6 000 гривень, допомога буде вже 12 000 гривень.

Яку допомогу виплачують після смерті військового пенсіонера

У такому випадку допомога на поховання становить три місячні пенсії померлого. При цьому виплата має бути не меншою за п'ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У 2026 році це 16 640 гривень, навіть якщо пенсіонер отримував менше.

Якщо ж три пенсії перевищують цей розмір, виплатять більшу суму. Однак є виняток. Якщо поховання військового пенсіонера оплатили коштом держави, додаткову допомогу не дадуть.

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Куди звертатися за грошима

Щоб отримати допомогу після смерті пенсіонера, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України. Отримати виплату можуть родичі померлого або інша людина, яка організувала його поховання.

Які ще виплати можуть отримати родини померлих пенсіонерів

Якщо пенсіонер виграв суд у ПФУ, але так і не встиг отримати гроші, це можуть зробити його рідні. Першими на виплату можуть претендувати члени сім'ї, які жили разом із пенсіонером на день його смерті, а також окремі непрацездатні родичі, яких він утримував. Якщо ж претендентів кілька, гроші поділять порівну.

Звернутися до ПФУ потрібно протягом шести місяців після смерті пенсіонера, інакше невиплачені кошти увійдуть до спадщини, яку доведеться оформлювати через нотаріуса. Якщо Пенсійний фонд відмовляється платити, спадкоємець може звернутися до суду для оформлення правонаступництва.

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