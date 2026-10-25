Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа. Среди украинцев немало тех, кто некоторое время работал неофициально или был безработным. Из-за этого могут возникать ситуации, когда стажа для назначения выплат не хватает. Однако пропущенные периоды можно докупить.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Кировоградской области, передают Новини.LIVE.

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Что делать, если страхового стажа недостаточно

Украинцам стоит держать руку на пульсе и следить за количеством страхового стажа на протяжении трудовой деятельности. Если перед 60-летием окажется, что его недостаточно, придется продолжить работать, чтобы выйти на пенсию в 63 или 65 лет. Или же платить из собственного кармана, чтобы докупить стаж.

Для этого предусмотрен специальный механизм — человек уплачивает единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за периоды, когда стаж не начислялся.

Как докупить стаж

В целом можно выделить два варианта действий для украинцев. Один из них дороже, но подходит для решения проблемы "здесь и сейчас". Другой дешевле, но имеет свой нюанс.

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Первый вариант — единовременная оплата за прошлые периоды. Предполагается, что человек докупает стаж "задним числом", уплачивая единый взнос, который в 2026 году составляет 3804,68 грн. Всю сумму необходимо уплатить в течение 10 дней после заключения соответствующего договора. Докупить стаж можно только за периоды, когда человек не работал официально и не вел предпринимательскую деятельность.

Второй вариант — оплата за текущий период. В этом случае размер ежемесячного единого взноса составляет 1902,34 грн. Однако договор заключается минимум на год. Этот вариант лучше всего подойдет для тех, кто заранее заботится о пенсии.

Как заключить договор

Украинцам следует обратиться в подразделение налоговой службы по месту жительства с соответствующим заявлением.

Также понадобятся:

копия документа, удостоверяющего личность;

копия трудовой книжки (при наличии);

справка о страховом стаже (форма ОК-5).

Ранее Новини.LIVE объясняли, почему украинцы могут получать меньшую пенсию, чем бывшие коллеги с такой же зарплатой. Причина может крыться в количестве стажа. Однако многое зависит от года выхода на пенсию и перерасчетов.

Также Новини.LIVE писали, что пенсионный стаж могут засчитывать в двойном размере. Для отдельных украинцев действуют специальные правила. Обычно они предусмотрены для тяжелых условий труда, например, в лепрозориях, противочумных и инфекционных учреждениях, а также в учреждениях по лечению лиц с ВИЧ/СПИДом.