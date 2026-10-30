Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

До конца 2026 года в Украине не запланировано масштабных перерасчетов пенсий, однако это не означает, что выплаты вообще не будут расти. Для отдельных групп пенсионеров с 1 ноября будет проведен перерасчет, который может увеличить пенсию на несколько сотен гривен. Обновление выплат произойдет автоматически, поэтому пенсионерам не придется собирать справки или обращаться лично.

Сколько денег могут добавить, объяснили в Главном управлении Пенсионного фонда в Кировоградской области, передают Новини.LIVE.

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Как назначается надбавка и какие суммы

Получить надбавку к основному размеру пенсии с 1 ноября смогут украинцы, достигшие установленного возраста — 70, 75 или 80 лет. Размер денежного бонуса также зависит непосредственно от возрастной группы, к которой относится человек.

Сколько выплачивают:

пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет — до 300 грн ежемесячно;

лицам в возрасте от 75 до 79 лет — до 456 грн ежемесячно;

гражданам от 80 лет и старше — до 570 грн ежемесячно.

Ограничения и нюансы выплаты надбавок

Государство предусмотрело важное ограничение при начислении надбавки за возраст. Если пенсионер вместе со всеми доплатами и повышениями получает более 10 340,35 грн, дополнительные деньги не выплачиваются. Также стоит учесть, что суммы надбавок при достижении новой возрастной категории не суммируются. То есть, если пенсионер получал 300 грн надбавки с 70 до 74 лет, то с 75 лет размер надбавки увеличится лишь на 156 грн.

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Пенсионный фонд автоматически отслеживает возрастные категории пенсионеров и назначает надбавки без личного обращения граждан. Украинцы могут проверить данные о начисленной пенсии и доплатах в личном кабинете на веб-портале ПФУ в разделе "Моя пенсия".

Какие еще надбавки могут получать пенсионеры

Граждане, накопившие значительный страховой стаж, имеют право на доплаты от государства. Сверхнормативным стажем считается каждый дополнительный год работы сверх 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин. Размер надбавки составляет 1% от базового размера пенсии за каждый "лишний" год стажа, но при этом не может превышать 1% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это 25,95 грн.

Условно, если мужчина накопил 40 лет стажа, назначается надбавка за 5 лет сверхнормативной работы. В 2026 году сумма при таких условиях составит почти 130 грн.

В 2027 году, согласно проекту государственного бюджета, прожиточный минимум вырастет до 2 878 грн, а вместе с ним и доплата за стаж. Новая сумма составит 28,78 грн за каждый дополнительно отработанный год. Соответственно, за 5 лет сверхнормативного стажа будут доплачивать уже по 143,9 грн.

Ранее Новини.LIVE писали, что недостаточный страховой стаж не обязательно лишит пенсии. В Украине можно "докупить" отдельные периоды стажа, когда человек не работал официально. Для этого необходимо заключить соответствующий договор с ПФУ.

Также Новини.LIVE сообщали, что при выходе на пенсию можно получить единовременное пособие. Выплата составляет 10 месячных пенсий. Однако получить такую поддержку могут только отдельные категории граждан, работавшие на определенных должностях.