Жінки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть розраховувати на виплату пенсії за минулі роки, але не в усіх випадках. Якщо людина досягла пенсійного віку, проте звернулася до Пенсійного фонду із заявою із запізненням, гроші за попередній період за загальним правилом не нарахують. Інша ситуація — коли пенсію вже призначили, але кошти не виплачували з вини самого Пенсійного фонду. Закон передбачає різні строки повернення таких грошей.

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

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Чи повернуть гроші, якщо людина пізно звернулася за пенсією

Відповідно до статті 45-1 Закону України № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсію за віком призначають із дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку. Але для цього людина має звернутися до Пенсійного фонду не пізніше ніж через три місяці після дня досягнення пенсійного віку.

Якщо цей дедлайн пропустити, пенсію призначать із дня звернення до ПФУ. Тобто отримати гроші за весь період від досягнення пенсійного віку лише на підставі того, що людина вже мала право на виплати, не вдасться.

Коли ПФУ повинен повернути гроші за минулі роки

Інші правила діють, якщо пенсію вже призначили, але людина не отримувала належні їй кошти. У такому випадку важливо з’ясувати, з чиєї вини сталася затримка.

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Стаття 46 Закону № 1058-IV передбачає два варіанти:

Якщо пенсіонер не отримував гроші з власної вини, виплату за минулий час обмежують трьома роками до дня звернення. Одночасно можуть виплатити суму не більш як за 12 місяців, а решту заборгованості виплачують щомісяця рівними частинами, які не перевищують місячного розміру пенсії. Якщо кошти не виплачували з вини Пенсійного фонду, заборгованість мають виплатити за весь минулий період без обмеження строком. Також передбачена компенсація втрати частини доходів.

Однак тривала відсутність виплат сама по собі ще не означає, що Пенсійний фонд зобов'язаний повернути всі гроші. Потрібно встановити, чи мав він обов'язок виплачувати пенсію в конкретний період і хто відповідає за її ненадходження.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які пільги для пенсіонерів діють в листопаді. Однією з таких є звільнення від сплати єдиного соціального внеску за себе у разі ведення господарської діяльності. Ще однією з пільг є безкоштовний проїзд у громадському транспорті за умови наявності.

Також Новини.LIVE повідомляли, через що пенсіонери можуть втрачати гроші. Під час оформлення пенсії українці припускаються помилок, через яку недоотримують виплати. Недоплата може роками залишатися непоміченою, а пенсіонер втрачатиме значні суми.