Гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року українцям не варто очікувати автоматичного підвищення основних соціальних стандартів. Мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум і мінімальна пенсія залишаються на рівні, встановленому на початку року. Водночас ці суми впливають на розрахунок окремих соціальних виплат, допомог і трудових гарантій.

Який розмір мінімальної пенсії, зарплати та прожиткового мінімуму у листопаді — дізнавались Новини.LIVE.

Реклама

Який прожитковий мінімум у листопаді

Як повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області, загальний прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становить 3 209 грн.

Для окремих категорій населення передбачені такі суми:

для дітей віком до 6 років — 2 817 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 3 512 грн;

для працездатних осіб — 3 328 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн.

Прожитковий мінімум використовують для розрахунку окремих видів державної допомоги та інших виплат. Однак конкретна сума виплат залежить від виду допомоги, її доходів, складу сім'ї та інших передбачених законодавством умов.

Читайте також:

Яка мінімальна зарплата у листопаді

У 2026 році мінімальна заробітна плата становить 8 647 грн на місяць. Проте раніше ми розповідали, що фактична сума, яку працівник отримує на руки, може бути меншою за нараховану зарплату через утримання податків та інших обов'язкових платежів.

Якщо працівник повністю виконав місячну норму праці, його зарплата не повинна бути меншою за встановлений мінімум. Для неповного робочого часу та окремих умов оплати застосовуються відповідні правила перерахунку.

Який розмір мінімальної пенсії у листопаді

У 2026 році розмір мінімальної пенсії становить 2 595 грн.

Важливо враховувати, що фактичний розмір пенсії залежить від страхового стажу, заробітку, виду пенсії та інших обставин. Тому сума в розмірі 2 595 гривень не означає, що кожен пенсіонер буде її отримувати.

Які суми планують закласти у 2027 рік

Ми розповідали, що Верховна Рада вже ухвалила у першому читанні проєкт Закону "Про Державний бюджет України на 2027 рік".

Соціальні стандарти на 2027 рік хочуть встановити на рівні:

мінімальна зарплата зросте майже на 900 гривень — 9 546 грн;

прожитковий мінімум на одну особу на 283 гривні — 3 691 грн.

Проте варто розуміти, що це було лише перше читання. Депутати та профільні комітети ще можуть вносити правки й фінальний документ і суми можуть змінитися.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли розміри максимальної пенсії у листопаді. Максимальна сума дорівнює 10 сумам прожиткового мінімуму. Перерахунку очікувати на варто, окрім випадку наявності права на вікову надбавку.

Також Новини.LIVE розповідали, які зарплати хочуть зробити медикам у 2027 році. Для лікарів, фармацевтів та інших фахівців можуть встановити оклад у розмірі 30 000 гривень. Натомість, інший медичний персонал зможе отримувати щонайменше 20 000 гривень.