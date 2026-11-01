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Главная Экономика Зарплаты, пенсии и пособия: какие социальные стандарты действуют в ноябре

Зарплаты, пенсии и пособия: какие социальные стандарты действуют в ноябре

Ua ru
1 ноября 2026 08:20
Минимальная зарплата, пенсия и прожиточный минимум: каков размер выплат в ноябре Новини.LIVE
Деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года украинцам не стоит ожидать автоматического повышения основных социальных стандартов. Минимальная заработная плата, прожиточный минимум и минимальная пенсия остаются на уровне, установленном в начале года. В то же время эти суммы влияют на расчет отдельных социальных выплат, пособий и трудовых гарантий.

Каков размер минимальной пенсии, зарплаты и прожиточного минимума в ноябре — выясняли Новини.LIVE.

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Каков прожиточный минимум в ноябре

Как сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области, общий прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составляет 3 209 грн.

Для отдельных категорий населения предусмотрены следующие суммы:

  • для детей в возрасте до 6 лет — 2 817 грн;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 512 грн;
  • для трудоспособных лиц — 3 328 грн;
  • для лиц, утративших трудоспособность, — 2 595 грн.

Прожиточный минимум используется для расчета отдельных видов государственной помощи и других выплат. Однако конкретная сумма выплат зависит от вида помощи, доходов, состава семьи и других условий, предусмотренных законодательством.

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Какова минимальная зарплата в ноябре

В 2026 году минимальная заработная плата составляет 8 647 грн в месяц. Однако ранее мы рассказывали, что фактическая сумма, которую работник получает на руки, может быть меньше начисленной зарплаты из-за удержания налогов и других обязательных платежей.

Если работник полностью выполнил месячную норму труда, его зарплата не должна быть меньше установленного минимума. Для неполного рабочего времени и отдельных условий оплаты применяются соответствующие правила перерасчета.

Каков размер минимальной пенсии в ноябре

В 2026 году размер минимальной пенсии составляет 2 595 грн.

Важно учитывать, что фактический размер пенсии зависит от страхового стажа, заработка, вида пенсии и других обстоятельств. Поэтому сумма в размере 2 595 гривен не означает, что каждый пенсионер будет её получать.

Какие суммы планируется заложить в 2027 году

Мы сообщали, что Верховная Рада уже приняла в первом чтении проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2027 год".

Социальные стандарты на 2027 год планируется установить на следующем уровне:

  • минимальная зарплата вырастет почти на 900 гривен — 9 546 грн;
  • прожиточный минимум на одного человека — на 283 гривны, до 3 691 грн.

Однако следует понимать, что это было лишь первое чтение. Депутаты и профильные комитеты еще могут вносить поправки, и окончательный документ, а также суммы могут измениться.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали о размерах максимальной пенсии в ноябре. Максимальная сумма равна 10 суммам прожиточного минимума. Перерасчета ожидать не стоит, за исключением случаев наличия права на возрастную надбавку.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие зарплаты планируют установить медикам в 2027 году. Для врачей, фармацевтов и других специалистов может быть установлен оклад в размере 30 000 гривен. В свою очередь, остальной медицинский персонал сможет получать не менее 20 000 гривен.

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Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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