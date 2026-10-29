Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Медикам хотят поднять зарплаты в 2027 году: каких сумм следует ожидать

Медикам хотят поднять зарплаты в 2027 году: каких сумм следует ожидать

Ua ru
29 октября 2026 14:10
Минимальную зарплату медиков хотят повысить: сколько могут выплачивать в 2027 году УНИАН
Медики на выезде. Фото: УНИАН

В Украине планируют повысить минимальные зарплаты медицинских работников в 2027 году. Окончательные суммы пока не утверждены, а финальные условия зависят от бюджетных ресурсов. Однако именно повышение доходов врачей наряду с сохранением кадрового потенциала являются приоритетными направлениями при подготовке программы медицинских гарантий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "РБК-Украина".

Реклама

Как могут вырасти зарплаты медиков

В Министерстве здравоохранения в ответ на запрос журналистов рассказали о разработке долгожданных изменений в вопросе финансового обеспечения медицинских сотрудников. В 2027 году минимальный уровень оплаты труда, утвержденный постановлением Кабинета Министров № 28, планируют установить на таких показателях:

  • 30 000 грн — для врачей, фармацевтов и других специалистов в сфере здравоохранения;
  • 20 000 грн — для среднего медицинского персонала.

Эти суммы следует считать ориентировочными, поскольку Минздрав не обнародовал официальную информацию и продолжает прорабатывать возможные решения. В Министерстве добавили, что возможность повышения зарплаты зависит от дополнительного финансирования в рамках программы медицинских гарантий на 2027 год.

Сколько платят медикам в 2026 году

Минимально допустимый уровень доходов утвержден постановлением правительства "Некоторые вопросы оплаты труда работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения". По состоянию на 2026 год в Украине получают:

Читайте также:
  • 20 000 грн — лица, занимающие врачебные и фармацевтические должности;
  • 15 000 грн — врачи-интерны;
  • 13 500 грн — средний медицинский персонал.

Действие постановления распространяется на государственные и коммунальные некоммерческие учреждения здравоохранения. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что расходы на программу медицинских гарантий ежегодно увеличиваются, а значит, улучшаются возможности для обеспечения сотрудников достойным заработком.

Окончательные показатели минимальной оплаты труда будут зависеть от решений, принятых при утверждении государственного бюджета Украины на 2027 год, а также от программы медицинских гарантий. В любом случае, именно это направление является одним из приоритетных для Минздрава.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с финансами украинцев в ноябре 2026 года. Минимальная зарплата, пенсионное обеспечение, налоговые ставки для ФЛП на упрощенной системе и прожиточные минимумы для различных групп населения останутся на прежних уровнях в ближайшее время.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто из педагогических сотрудников может рассчитывать на надбавку к должностному окладу в размере 25%. Государственная гарантия предусмотрена для учителей в горных населенных пунктах. Их перечень определен постановлением Кабмина от 11 августа 1995 года № 647.

Минздрав медики минимальная зарплата врачи зарплата
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации