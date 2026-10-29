Медики на выезде. Фото: УНИАН

В Украине планируют повысить минимальные зарплаты медицинских работников в 2027 году. Окончательные суммы пока не утверждены, а финальные условия зависят от бюджетных ресурсов. Однако именно повышение доходов врачей наряду с сохранением кадрового потенциала являются приоритетными направлениями при подготовке программы медицинских гарантий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "РБК-Украина".

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Как могут вырасти зарплаты медиков

В Министерстве здравоохранения в ответ на запрос журналистов рассказали о разработке долгожданных изменений в вопросе финансового обеспечения медицинских сотрудников. В 2027 году минимальный уровень оплаты труда, утвержденный постановлением Кабинета Министров № 28, планируют установить на таких показателях:

30 000 грн — для врачей, фармацевтов и других специалистов в сфере здравоохранения;

20 000 грн — для среднего медицинского персонала.

Эти суммы следует считать ориентировочными, поскольку Минздрав не обнародовал официальную информацию и продолжает прорабатывать возможные решения. В Министерстве добавили, что возможность повышения зарплаты зависит от дополнительного финансирования в рамках программы медицинских гарантий на 2027 год.

Сколько платят медикам в 2026 году

Минимально допустимый уровень доходов утвержден постановлением правительства "Некоторые вопросы оплаты труда работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения". По состоянию на 2026 год в Украине получают:

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20 000 грн — лица, занимающие врачебные и фармацевтические должности;

15 000 грн — врачи-интерны;

13 500 грн — средний медицинский персонал.

Действие постановления распространяется на государственные и коммунальные некоммерческие учреждения здравоохранения. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что расходы на программу медицинских гарантий ежегодно увеличиваются, а значит, улучшаются возможности для обеспечения сотрудников достойным заработком.

Окончательные показатели минимальной оплаты труда будут зависеть от решений, принятых при утверждении государственного бюджета Украины на 2027 год, а также от программы медицинских гарантий. В любом случае, именно это направление является одним из приоритетных для Минздрава.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с финансами украинцев в ноябре 2026 года. Минимальная зарплата, пенсионное обеспечение, налоговые ставки для ФЛП на упрощенной системе и прожиточные минимумы для различных групп населения останутся на прежних уровнях в ближайшее время.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто из педагогических сотрудников может рассчитывать на надбавку к должностному окладу в размере 25%. Государственная гарантия предусмотрена для учителей в горных населенных пунктах. Их перечень определен постановлением Кабмина от 11 августа 1995 года № 647.