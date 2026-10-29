Медики на виїзді. Фото: УНІАН

В Україні хочуть підняти мінімальні зарплати медичних працівників у 2027 році. Остаточні суми не затверджені, а фінальні умови залежать від бюджетного ресурсу. Однак саме покращення доходів лікарів спільно зі збереженням кадрового потенціалу є пріоритетними напрямками під час підготовки програми медичних гарантій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "РБК-Україна".

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Як можуть зрости зарплати медиків

В Міністерстві охорони здоров’я на запит журналістів розповіли про опрацювання довгоочікуваних змін у питанні фінансового забезпечення медичних працівників. У 2027 році мінімальний рівень оплати праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів № 28, хочуть встановити на таких показниках:

30 000 грн — для лікарів, фармацевтів та інших фахівців у сфері охорони здоров’я;

20 000 грн — для середнього медичного персоналу.

Ці суми варто вважати орієнтовними, оскільки МОЗ не оприлюднило офіційну інформацію та продовжує опрацьовувати потенційні рішення. В Міністерстві додали, що можливість підвищення зарплати залежить від додаткового фінансування в межах програми медичних гарантій на 2027 рік.

Скільки платять медикам у 2026 році

Мінімально допустимий рівень доходів затверджений постановою уряду "Деякі питання оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я". Станом на 2026 рік в Україні отримують:

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20 000 грн — особи, які займають лікарські та фармацевтичні посади;

15 000 грн — лікарі-інтерни;

13 500 грн — середній медичний персонал.

Дія постанови поширюється на державні та комунальні некомерційні заклади охорони здоров’я. Прем’єр-міністр України Сергій Корецький розповідав, що видатки на програму медичних гарантій щороку збільшуються, отже покращуються можливості для забезпечення працівників достойним заробітком.

Остаточні показники мінімальної оплати праці будуть залежати від рішень під час ухвалення державного бюджету України на 2027 рік, а також від затвердження програми медичних гарантій. У всякому разі, саме цей напрямок є одним із пріоритетних для МОЗ.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з фінансами українців у листопаді 2026 року. Мінімальна зарплата, пенсійне забезпечення, податкові ставки для ФОП на спрощеній системі та прожиткові мінімуми для різних груп населення залишаться на попередніх рівнях найближчим часом.

Також Новини.LIVE розповідали, хто з педагогічних працівників може розраховувати на надбавку до посадового окладу в розмірі 25%. Державна гарантія передбачена для вчителів у гірських населених пунктах. Їх перелік визначено постановою Кабміну від 11 серпня 1995 року № 647.