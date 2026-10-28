Люди стоят в очереди к банкомату. Фото: УНИАН

Украинцам могут заблокировать счета не только в рамках финансового мониторинга, но и по исполнительному решению. Причиной может быть задолженность за коммунальные услуги, кредит, неуплата алиментов или другие обстоятельства. Часто под блокировку попадают все счета человека, включая те, на которые зачисляют пенсию, пособие на ребенка или другие выплаты от государства. Такие средства считаются защищенными, поэтому доступ к ним можно восстановить.

Об этом сообщает Центр правовой помощи, передают Новости.LIVE.

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Какие деньги можно использовать для расходов

Арест счетов не означает, что человек окончательно теряет доступ к средствам. Во время военного положения разрешается выбрать один текущий счет для осуществления расходных операций в пределах суммы, не превышающей двух минимальных зарплат в месяц.

Доступ к средствам не предоставляется автоматически. Для этого необходимо обратиться к исполнителю с соответствующим запросом в письменной форме. При этом должник не имеет права требовать, чтобы лимит действовал в нескольких банках одновременно — можно выбрать исключительно один счет в конкретном банке.

Как подается заявление

В заявлении к исполнителю необходимо указать обязательную информацию:

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ФИО, РНОКПП и контактные данные;

номер исполнительного производства;

данные исполнителя;

реквизиты одного текущего счета;

название банка;

просьба указать счет для осуществления расходных операций в пределах разрешенной суммы;

дата и подпись.

Исполнитель обязан рассмотреть обращение должника и направить постановление в банк, который откроет доступ к счету в пределах установленного лимита.

Закон защищает отдельные выплаты

В соответствии со статьей 73 Закона Украины "Об исполнительном производстве", некоторые средства не подлежат взысканию. К таким выплатам можно отнести пенсии, социальную помощь на детей, выплаты в связи с беременностью и родами, а также отдельные страховые выплаты.

Нередко такие средства все же попадают под блокировку, поскольку банк или автоматизированная система видит счет и средства на нем, но не всегда может точно определить их происхождение.

Если карта с такими средствами была заблокирована, то должнику недостаточно в устной форме заявить, что это пенсия или социальная помощь. Необходимо собрать доказательства целевого происхождения средств и подать заявление о снятии ареста со счета.

К заявлению можно приложить:

справку из органа социальной защиты

справку из Пенсионного фонда

документы о начислении пособия;

выписку из банка, в которой указано назначение платежа;

другие документы, которые объяснят происхождение средств на счете.

Как защитить пенсию и социальные выплаты от взысканий

Юристы рекомендуют иметь несколько открытых счетов для разных нужд. Отдельно для пенсии, зарплаты, переводов от родственников или собственных сбережений. Это не дает полной гарантии, что счета не заблокируют, однако поможет быстрее восстановить доступ к средствам.

Если же на один счет поступает пенсия, переводы от близких и другие деньги, доказать их происхождение будет сложнее и дольше. Исполнителю или суду придется разбираться, какая часть средств защищена от взысканий, а какую смогут списать.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что банки внимательно отслеживают финансовые операции клиентов. Заблокировать счет могут не только из-за крупных переводов. Финмониторинг проверяет несоответствие между данными человека и движением средств по его счету.

Также Новини.LIVE писали о лимитах на карточные переводы. До 50 000 грн могут отправлять и получать клиенты с высоким уровнем риска. А низкий или средний уровень риска дает право на переводы до 100 000 ежемесячно.