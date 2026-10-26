Человек держит в руках банковскую карту. Фото: Новини.LIVE

Зимой счета за жилищно-коммунальные услуги забирают большую часть средств из бюджета украинских семей. Из-за этого многие граждане пытаются получить от государства субсидию, чтобы пережить этот сложный период. В то же время в помощи могут отказать из-за наличия непогашенных долгов, но это не всегда означает, что человек гарантированно останется без выплат.

Как оформить помощь на оплату коммунальных услуг даже при наличии задолженности, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда в Закарпатской области, передают Новини.LIVE.

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Когда долг станет поводом для отказа

Несмотря на действие военного положения, украинцы обязаны ежемесячно платить за газ, свет, отопление, воду и другие услуги. Исключением могут быть отдельные льготные категории и лица, чье жилье было уничтожено или повреждено в результате боевых действий. Отказ в назначении жилищной субсидии может быть даже из-за незначительной задолженности, поэтому стоит следить за своей платежной дисциплиной.

Пенсионный фонд не назначит или отменит пособие, если получит от поставщиков жилищно-коммунальных услуг информацию о просроченной задолженности потребителя сроком более 3 месяцев, превышающей 680 грн (40 необлагаемых минимумов доходов граждан) на день обращения за субсидией.

Повторно подать заявление разрешается после уплаты задолженности и представления соответствующих подтверждений, например, квитанций или справки от поставщика услуг. Но возможны и другие варианты.

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Как оформить субсидию при наличии задолженности

Иногда домохозяйство может накопить значительную задолженность, которую не имеет возможности погасить одним платежом. В таком случае можно заключить договор о реструктуризации долга с поставщиком услуг. Такой шаг позволит выплачивать сумму удобными частями и одновременно получать субсидию. Копия такого договора прилагается к заявлению на субсидию.

Существуют и другие обстоятельства. Например, поставщик услуг начислил задолженность, а потребитель её не признаёт и не хочет оплачивать. Тогда спор следует перенести в правовое поле — обжаловать в суде. Если приложить к заявлению на субсидию постановление об открытии производства по делу, ПФУ должен назначить помощь.

Когда начислят субсидию

Если вопрос о задолженности будет решен в течение двух месяцев с начала отопительного или неотопительного сезона, то субсидию назначат с начала такого периода. То есть с 1 октября или 1 мая, в зависимости от сезона.

В противном случае пособие назначается со следующего месяца после того, в котором ПФУ получил документальное подтверждение погашения долга, его реструктуризации или обжалования в суде.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что субсидию могут отменить из-за покупок. ПФУ регулярно проверяет информацию о получателях помощи через государственные реестры. Под особым вниманием находятся даже счета украинцев.

Также Новини.LIVE писали о порядке расчета жилищной субсидии. Некоторые доходы семьи ПФУ не учитывает. Поэтому размер помощи может быть больше.