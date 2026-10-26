Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Как получить субсидию при наличии долга за коммуналку: два способа

Как получить субсидию при наличии долга за коммуналку: два способа

Ua ru
26 октября 2026 14:05
Жилищная субсидия в 2026 году: из-за каких долгов могут отменить помощь Новини.LIVE
Человек держит в руках банковскую карту. Фото: Новини.LIVE

Зимой счета за жилищно-коммунальные услуги забирают большую часть средств из бюджета украинских семей. Из-за этого многие граждане пытаются получить от государства субсидию, чтобы пережить этот сложный период. В то же время в помощи могут отказать из-за наличия непогашенных долгов, но это не всегда означает, что человек гарантированно останется без выплат.

Как оформить помощь на оплату коммунальных услуг даже при наличии задолженности, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда в Закарпатской области, передают Новини.LIVE.

Реклама

Когда долг станет поводом для отказа

Несмотря на действие военного положения, украинцы обязаны ежемесячно платить за газ, свет, отопление, воду и другие услуги. Исключением могут быть отдельные льготные категории и лица, чье жилье было уничтожено или повреждено в результате боевых действий. Отказ в назначении жилищной субсидии может быть даже из-за незначительной задолженности, поэтому стоит следить за своей платежной дисциплиной.

Пенсионный фонд не назначит или отменит пособие, если получит от поставщиков жилищно-коммунальных услуг информацию о просроченной задолженности потребителя сроком более 3 месяцев, превышающей 680 грн (40 необлагаемых минимумов доходов граждан) на день обращения за субсидией.

Повторно подать заявление разрешается после уплаты задолженности и представления соответствующих подтверждений, например, квитанций или справки от поставщика услуг. Но возможны и другие варианты.

Читайте также:

Как оформить субсидию при наличии задолженности

Иногда домохозяйство может накопить значительную задолженность, которую не имеет возможности погасить одним платежом. В таком случае можно заключить договор о реструктуризации долга с поставщиком услуг. Такой шаг позволит выплачивать сумму удобными частями и одновременно получать субсидию. Копия такого договора прилагается к заявлению на субсидию.

Существуют и другие обстоятельства. Например, поставщик услуг начислил задолженность, а потребитель её не признаёт и не хочет оплачивать. Тогда спор следует перенести в правовое поле — обжаловать в суде. Если приложить к заявлению на субсидию постановление об открытии производства по делу, ПФУ должен назначить помощь.

Когда начислят субсидию

Если вопрос о задолженности будет решен в течение двух месяцев с начала отопительного или неотопительного сезона, то субсидию назначат с начала такого периода. То есть с 1 октября или 1 мая, в зависимости от сезона.

В противном случае пособие назначается со следующего месяца после того, в котором ПФУ получил документальное подтверждение погашения долга, его реструктуризации или обжалования в суде.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что субсидию могут отменить из-за покупок. ПФУ регулярно проверяет информацию о получателях помощи через государственные реестры. Под особым вниманием находятся даже счета украинцев.

Также Новини.LIVE писали о порядке расчета жилищной субсидии. Некоторые доходы семьи ПФУ не учитывает. Поэтому размер помощи может быть больше.

коммунальные услуги субсидии долги социальная помощь Пенсионный Фонд
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации