Людина тримає в руках банківську картку. Фото: Новини.LIVE

Взимку рахунки за житлово-комунальні послуги забирають більше коштів із бюджету українських родин. Через це багато громадян намагається отримати від держави субсидію, щоб пройти цей складний період. Водночас у допомозі можуть відмовити через наявність непогашених боргів, але це не завжди означає, що людина гарантовано залишиться без виплат.

Як оформити допомогу на комуналку навіть з боргом, розповіли у Головному управління Пенсійного фонду в Закарпатській області, передають Новини.LIVE.

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Коли борг стане приводом для відмови

Попри дію воєнного стану українці зобов'язані щомісячно платити за газ, світло, опалення, воду та інші послуги. Винятком можуть бути окремі пільгові категорії та особи, чиє житло було знищено або пошкоджено в результаті бойових дій. Відмова у призначенні житлової субсидії може бути навіть через незначну заборгованість, тому варто контролювати свою платіжну дисципліну.

Пенсійний фонд не призначить або скасує допомогу, якщо отримає від надавачів житлово-комунальних послуг інформацію про прострочену заборгованість споживача за понад 3 місяці, яка перевищує 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) на день звернення за субсидією.

Повторно подати заяву дозволяється після сплати заборгованості та подання відповідних підтверджень, наприклад, квитанцій або довідки від надавача послуг. Але можливі й інші варіанти.

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Як оформити субсидію з наявним боргом

Іноді домогосподарство може накопичити значну заборгованість, яку не має змоги погасити одним платежем. В такому випадку можна укласти договір про реструктуризацію боргу із надавачем послуг. Такий крок дозволить сплачувати суму зручними частинами та одночасно отримувати субсидію. Копія такого договору додається до заяви на субсидію.

Існують й інші обставини. Наприклад, постачальник послуг нарахував борг, а споживач його не визнає та не хоче сплачувати. Тоді спір варто перенести у правове поле — оскаржити в суді. Якщо додати до заяви на субсидію ухвалу про відкриття провадження у справі, ПФУ має призначити допомогу.

Коли нарахують субсидію

Якщо питання заборгованості буде вирішено протягом двох місяців з початку опалювального або неопалювального сезону, то субсидію призначать з початку такого періоду. Тобто з 1 жовтня або 1 травня, залежно від сезону.

В іншому випадку допомога призначається з місяця, що настає за тим, у якому ПФУ отримав документальне підтвердження погашення боргу, його реструктуризації або оскарження в суді.

Раніше Новини.LIVE інформували, що субсидію можуть скасувати через покупки. ПФУ регулярно перевіряє інформацію про отримувачів допомоги через державні реєстри. Під особливою увагою перебувають навіть рахунки українців.

Також Новини.LIVE писали про порядок розрахунку житлової субсидії. Деякі доходи родини ПФУ не бере до уваги. Тому розмір допомоги може бути бути більшим.