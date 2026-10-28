Люди стоять в черзі до банкомата. Фото: УНІАН

Українцям можуть блокувати рахунки не лише через фінмоніторинг, а й за виконавчим рішенням. Причиною може бути борг за комунальні послуги, кредит, несплата аліментів чи інші обставини. Часто під блокування потрапляють всі рахунки особи, включно з тими, на які зараховують пенсію, допомогу на дитину чи інші виплати від держави. Такі кошти вважаються захищеними, тому доступ до них можна відновити.

Про це повідомляє Центр правової допомоги, передають Новини.LIVE.

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Які гроші можна використовувати для витрат

Арешт рахунків не означає, що людина остаточно втрачає доступ до коштів. Під час воєнного стану дозволяється вибрати один поточний рахунок для здійснення видаткових операцій у межах суми, що не перевищує двох мінімальних зарплат на місяць.

Доступ до коштів не надається автоматично. Для цього необхідно звернутися до виконавця з відповідним проханням у письмовій формі. При цьому боржник не має права вимагати, щоб ліміт діяв у декількох банках одночасно — можна обрати виключно один рахунок в конкретному банку.

Як подається заява

В заяві до виконавця потрібно вказати обов'язкову інформацію:

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ПІБ, РНОКПП та контакти;

номер виконавчого провадження;

дані виконавця;

реквізити одного поточного рахунку;

назву банку;

прохання визначити рахунок для здійснення видаткових операцій у межах дозволеної суми;

дату та підпис.

Виконавець зобов'язаний розглянути звернення боржника та надіслати постанову до банку, який відкриє доступ до рахунку в межах встановленого ліміту.

Закон захищає окремі виплати

Відповідно до статті 73 Закону України "Про виконавче провадження", деякі кошти не підлягають стягненню. До таких виплат можна віднести пенсії, соціальну допомогу на дітей, виплати у зв'язку з вагітністю та пологами та окремі страхові виплати.

Нерідко такі кошти все ж потрапляють під блокування, оскільки банк або автоматизована система бачить рахунок та кошти на ньому, але не завжди може точно визначити їх походження.

Якщо картку з такими коштами було заблоковано, то боржнику недостатньо в усній формі заявити, що це пенсія або соцдопомога. Необхідно зібрати докази цільового походження коштів та подати заяву про зняття арешту з рахунку.

До заяви можна прикріпити:

довідку з органу соцзахисту

довідку з Пенсійного фонду

документи про нарахування допомоги;

виписку з банку, в який зазначено призначення платежу;

інші документи, які пояснять походження коштів на рахунку.

Як захистити пенсію та соцвиплати від стягнень

Юристи рекомендують мати декілька відкритих рахунків для різних потреб. Окремо для пенсії, зарплати, переказів від родичів або власних заощаджень. Це не дає повну гарантію, що рахунки не заблокують, однак допоможе швидше відновити доступ до коштів.

Якщо ж на один рахунок надходить пенсія, перекази від близьких та інші гроші, довести їх походження буде складніше й довше. Виконавцю або суду доведеться розбиратися, яка частина коштів захищена від стягнень, а яку зможуть списати.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що банки уважно відстежують фінансові операції клієнтів. Заблокувати рахунок можуть не лише через великі перекази. Фінмоніторинг перевіряє невідповідність між даними людини та рухом коштів за її рахунком.

Також Новини.LIVE писали про ліміти на карткові перекази. До 50 000 грн можуть надсилати та отримувати клієнти із високим рівнем ризику. А низький або середній рівень ризику дає право на перекази до 100 000 щомісяця.