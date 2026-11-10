Мужчина под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Украине могут возобновить льготные условия выхода на пенсию для медицинских и педагогических работников. Авторы обращения отмечают, что работа медиков и учителей связана с высокой ответственностью, значительной профессиональной нагрузкой и эмоциональным истощением. По их мнению, эти особенности должны учитываться при определении пенсионных условий.

Об этом говорится в петиции № 41/011240-26эп на сайте Кабинета Министров Украины, передают Новини.LIVE.

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Какую пенсионную льготу предлагают вернуть

Инициаторы обращения просят правительство восстановить возможность выхода на пенсию по выслуге 25 лет для работников образования и здравоохранения. Они предлагают вернуть подход, который, по их словам, действовал до 2011 года. В обращении отмечается, что многолетняя работа в медицине и образовании требует особого пенсионного подхода. Медицинские работники отвечают за жизнь и здоровье людей, а педагоги — за обучение и развитие детей и молодежи.

"Многолетняя работа в этих сферах требует справедливого пенсионного подхода, учитывающего профессиональные риски и эмоциональное выгорание", — отмечают авторы петиции.

Что известно о действующих правилах выхода на пенсию

Ранее мы рассказывали, когда можно выйти на пенсию в 2026 году.

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Для украинцев действуют следующие требования:

в 60 лет — минимум 33 года страхового стажа;

в 63 года — от 23 до 33 лет стажа;

в 65 лет — от 15 до 23 лет стажа.

Однако в 2027 году правила изменятся. Чтобы выйти на пенсию:

для 60-летних установят минимальный порог в 34 года стажа;

для 63-летних — от 24 до 34 лет;

а для 65-летних — от 15 до 24 лет стажа.

Приняло ли правительство решение

На данный момент в представленном обращении речь идет именно о предложении изменить пенсионные правила, а петиция только набирает голоса. Для того чтобы правительство рассмотрело её, проект должен набрать не менее 25 000 голосов. Сбор голосов продлится до 9 февраля 2027 года.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как индивидуальные предприниматели могут лишиться страхового стажа для пенсии. Ведь процесс выхода на пенсию предпринимателей несколько отличается от процедуры для украинцев, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. Стаж учитывается исключительно на основании фактической уплаты взносов согласно данным Реестра застрахованных лиц.

Также Новини.LIVE сообщали, каков размер минимальной пенсии в ноябре. В 2026 году размер минимальной пенсии составляет 2 595 грн. Однако фактический размер пенсии зависит от страхового стажа, заработка, вида пенсии и других обстоятельств.