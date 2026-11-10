Чоловік під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В Україні можуть відновити пільгові умови виходу на пенсію для медичних і педагогічних працівників. Автори звернення наголошують, що робота медиків і вчителів пов'язана з високою відповідальністю, значним професійним навантаженням та емоційним виснаженням. На їхню думку, ці особливості мають враховуватися під час визначення пенсійних умов.

Про це йдеться в петиції № 41/011240-26еп на сайті Кабінету Міністрів України, передають Новини.LIVE.

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Яку пенсійну пільгу пропонують повернути

Ініціатори звернення просять уряд відновити можливість виходу на пенсію за вислугою 25 років для працівників освіти та охорони здоров'я. Вони пропонують повернути підхід, який, за їхніми словами, діяв до 2011 року. У зверненні зазначається, що багаторічна робота в медицині та освіті потребує особливого пенсійного підходу. Медичні працівники відповідають за життя і здоров'я людей, а педагоги — за навчання та розвиток дітей і молоді.

"Багаторічна робота в цих сферах потребує справедливого пенсійного підходу, який враховує професійні ризики та емоційне вигорання", — зазначають автори петиції.

Що відомо про чинні правила виходу на пенсію

Раніше ми розповідали коли можна вийти на пенсію у 2026 році.

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Для українців діють такі вимоги:

у 60 років — мінімум 33 роки страхового стажу;

у 63 роки — від 23 до 33 років стажу;

у 65 років — від 15 до 23 років стажу.

Однак у 2027 році правила зміняться. Для, того аби вийти на пенсію:

для 60-річних встановлять мінімальну планку в 34 роки стажу;

для 63-річних — від 24 до 34 років;

а для 65-річних — від 15 до 24 років стажу.

Чи ухвалив уряд рішення

Наразі в наданому зверненні йдеться саме про пропозицію змінити пенсійні правила, а петиція лише набирає голоси. Для того, аби її розглянув уряд — проєкт має набрати щонайменше 25 000 голосів. Збір голосів триває до 9 лютого 2027 року.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як ФОПи можуть втратити страховий стаж для пенсії. Адже процес виходу на пенсію підприємців дещо відрізняється від українців, які не мають статус ФОП. Стаж враховується виключно на підставі фактичної сплати внесків згідно з даними Реєстру застрахованих осіб.

Також Новини.LIVE повідомляли, який розмір иінімальної пенсії у листопаді. У 2026 році розмір мінімальної пенсії становить 2 595 грн. Однак фактичний розмір пенсії залежить від страхового стажу, заробітку, виду пенсії та інших обставин.