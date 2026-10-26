Класна кімната. Фото: УНІАН

Класне керівництво не є окремою посадою, але вимагає від педагога чималих часових та емоційних ресурсів — від виховної роботи та організації позаурочних заходів до постійної комунікації з батьками. Саме тому за виконання цих додаткових обов'язків законодавством передбачена окрема надбавка. Проте фінальна сума в розрахунковому листі залежить від типу закладу, віку школярів і навіть кількості дітей у класі.

Про це повідомляють Факти з посиланням на посиланням на постанову Кабінету міністрів № 1391 та наказ Міністерства освіти і науки № 434, передають Новини.LIVE.

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Як нараховують надбавку у школах та коледжах

Ставки доплати за класне керівництво обчислюються у відсотках від основного посадового окладу вчителя:

20% посадового окладу — для вчителів 1-4 та підготовчих класів закладів загальної середньої освіти;

25% посадового окладу — для педагогів, які ведуть 5-12 класи;

20% посадового окладу — для викладачів, майстрів виробничого навчання та інших педагогів у закладах професійної, професійно-технічної (ПТО) та фахової передвищої освіти (коледжах).

За що класному керівнику можуть урізати доплату

Кількість здобувачів освіти у класі або групі безпосередньо впливає на підсумковий розмір виплати. Якщо клас чи група вважаються малокомплектними, доплата зменшується на 50% від встановленої ставки.

наприклад, якщо у школах в класі навчається менше ніж 12 учнів, вчитель початкових класів отримуватиме 10% окладу замість 20%, а педагог у 5-11 класах — 12,5% замість 25%;

а якщо в навчальній групі у закладах ПТО або коледжах менше ніж 20 учнів, виплата також скорочується вдвічі — до 10% окладу.

Проте такі обмеження щодо кількості дітей не застосовуються до спеціальних класів та груп, для яких офіційно встановлена менша наповнюваність.

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Хто призначає та як змінюють класного керівника

Обов'язки класного керівника покладаються на педагога наказом директора школи й тільки за письмовою згодою самого працівника. На одного педагогічного працівника дозволяється покладати керівництво лише одним класом або навчальною групою.

Заміняти класного керівника протягом навчального року зазвичай заборонено. Винятки можуть бути лише в разі крайньої потреби для захисту прав та інтересів учнів або їхніх батьків.

Чи доплатять більше за класне керівництво в інклюзивному класі

Класне керівництво в інклюзивному класі розраховується за стандартними правилами — залежно від рівня класу та кількості дітей. Водночас варто пам'ятати, що доплата за роботу в інклюзивному середовищі — це окремі виплати, які нараховуються за окремими підставами, не замінюючи собою надбавку за класне керівництво.

З чим ще варто ознайомитись

Раніше Новини.LIVE розповідали, яку мінімальну зарплата отримує викладач в університеті. Наприклад, очільник ЗВО може отримувати від 28 тисяч гривень. Також керівники національних закладів вищої освіти можуть встановлювати підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників до 100% у межах затвердженого фонду оплати праці.

Також Новини.LIVE повідомляли про зарплату директорів шкіл. Якщо у школі навчається не більше 300 дітей, то посадовий уклад директора повинен становити щонайменше 18 198 грн. А директор закладу освіти, де навчається більше 1000 дітей, заробляє мінімум 19 931 грн.