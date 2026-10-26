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Главная Экономика Классные руководители в школах и колледжах: какую надбавку получат педагоги

Классные руководители в школах и колледжах: какую надбавку получат педагоги

Ua ru
26 октября 2026 12:10
Зарплата учителей в 2026 году: сколько доплатят за классную работу УНИАН
Классная комната. Фото: УНИАН

Работа классного руководителя не является отдельной должностью, но требует от педагога немалых временных и эмоциональных ресурсов — от воспитательной работы и организации внеклассных мероприятий до постоянного общения с родителями. Именно поэтому за выполнение этих дополнительных обязанностей законодательством предусмотрена отдельная надбавка. Однако окончательная сумма в расчетном листе зависит от типа учебного заведения, возраста школьников и даже количества детей в классе.

Об этом сообщают Факты со ссылкой на постановление Кабинета министров № 1391 и приказ Министерства образования и науки № 434, передают Новини.LIVE.

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Как начисляется надбавка в школах и колледжах

Ставки доплаты за классную работу рассчитываются в процентах от основного должностного оклада учителя:

  • 20 % должностного оклада — для учителей 1–4 и подготовительных классов учреждений общего среднего образования;
  • 25 % должностного оклада — для педагогов, ведущих занятия в 5–12 классах;
  • 20 % должностного оклада — для преподавателей, мастеров производственного обучения и других педагогов в учреждениях профессионального, профессионально-технического (ПТО) и предвузовского образования (колледжах).

За что классным руководителям могут сократить доплату

Количество учащихся в классе или группе напрямую влияет на итоговый размер выплаты. Если класс или группа считаются малокомплектными, доплата уменьшается на 50% от установленной ставки.

  • например, если в школах в классе обучается менее 12 учеников, учитель начальных классов будет получать 10% оклада вместо 20%, а педагог в 5–11 классах — 12,5% вместо 25%;
  • а если в учебной группе в учреждениях профессионально-технического образования или колледжах менее 20 учащихся, выплата также сокращается вдвое — до 10 % оклада.

Однако такие ограничения по количеству детей не применяются к специальным классам и группам, для которых официально установлена меньшая наполняемость.

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Кто назначает и как меняют классного руководителя

Обязанности классного руководителя возлагаются на педагога приказом директора школы и только с письменного согласия самого работника. На одного педагогического работника разрешается возлагать руководство только одним классом или учебной группой.

Заменять классного руководителя в течение учебного года, как правило, запрещено. Исключения могут быть только в случае крайней необходимости для защиты прав и интересов учащихся или их родителей.

Доплатят ли больше за классную работу в инклюзивном классе

Классное руководство в инклюзивном классе рассчитывается по стандартным правилам — в зависимости от уровня класса и количества детей. В то же время стоит помнить, что доплата за работу в инклюзивной среде — это отдельные выплаты, которые начисляются по отдельным основаниям и не заменяют собой надбавку за классную работу.

С чем еще стоит ознакомиться

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какую минимальную зарплату получает преподаватель в университете. Например, руководитель вуза может получать от 28 тысяч гривен. Также руководители национальных высших учебных заведений могут устанавливать повышение должностных окладов научно-педагогических работников до 100% в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

Также Новини.LIVE сообщали о зарплате директоров школ. Если в школе обучается не более 300 детей, то должностной оклад директора должен составлять не менее 18 198 грн. А директор учебного заведения, где обучается более 1000 детей, зарабатывает минимум 19 931 грн.

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Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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