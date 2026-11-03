Чоловік за ноутбуком. Фото: Pexels

Процес формування пенсії для ФОП має власну специфіку та підпорядковується суворим законодавчим вимогам. Страховим стажем вважається час, упродовж якого людина підлягала страхуванню та за який щомісяця сплачувалися внески в розмірі, не меншому за мінімально встановлений. Зарахування цих періодів напряму залежить від часу діяльності та обраної системи оподаткування.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області.

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Як зарахують стаж після 1 січня 2004 року

Для всіх підприємців, незалежно від форми оподаткування, від 2004 року діє єдине правило: стаж враховується виключно на підставі фактичної сплати внесків згідно з даними Реєстру застрахованих осіб.

При цьому застосовуються два підходи до розрахунку:

Повний місяць зараховується до стажу лише тоді, коли сума перерахованого внеску за відповідний календарний місяць дорівнює або перевищує мінімальний страховий внесок. Якщо фактично сплачена сума виявилася меншою за мінімальний поріг, календарний місяць повністю не враховується. У такому разі період зараховується пропорційно сплаченим коштам.

Як підтверджується період підприємництва до 2004 року

Для періодів діяльності до 2004 року порядок підтвердження стажу залежить від податкового режиму.

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Загальна система оподаткування вимагає надати первинних платіжних документів. Це можуть бути банківські квитанції, платіжні доручення, поштові перекази або офіційні відомості Пенсійного фонду України про сплату внесків.

Стаж також може підтверджуватися свідоцтвом про сплату єдиного податку, спеціальним торговим патентом чи відповідними квитанціями про їх придбання. Крім того, будь-які періоди роботи можуть підтверджуватися безпосередньо інформацією з Реєстру застрахованих осіб.

Які особливості виходу на пенсію для ФОПів

Для встановлення безпосереднього права на призначення пенсії за віком до стажу зараховуються окремі проміжки діяльності на спрощеній системі або фіксованому податку:

з січня 1998 року по червень 2000 року підтверджується довідкою про реєстрацію суб'єкта підприємництва за спрощеною системою.

підтверджується довідкою про реєстрацію суб'єкта підприємництва за спрощеною системою. з липня 2000 року по грудень 2017 року враховується за умови сплати страхових внесків (ЄСВ) незалежно від їхнього підсумкового розміру (за винятком періодів пільгового звільнення від сплати).

При такому обчисленні коефіцієнт стажу для розрахунку розміру пенсійних виплат визначається пропорційно до фактично перерахованих сум.

Законодавство розділяє стаж для визначення права на вихід на пенсію та набутий страховий стаж, за який сплачено повні внески:

Перший дає право вчасно вийти на пенсію. Другий безпосередньо впливає на підсумковий розмір грошових виплат.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, чому деяким українцям можуть відмовити у виході на пенсію. Вихід на заслужений відпочинок залежить від багатьох факторів: один з найголовніших — наявність необхідного страхового стажу. З 2027 року поріг підвищать, тож українцям доведеться працювати довше.

Також Новини.LIVE розповідали, як докупити невистачаючий стаж до пенсії. Є два способи докупівлі років до стажу. Один з них дорожчий, але працює "тут і зараз" — сплата єдиного внеску у розмірі 3 804,68 грн.