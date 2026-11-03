Мужчина за ноутбуком. Фото: Pexels

Процесс начисления пенсии для ФЛП имеет свою специфику и подчиняется строгим законодательным требованиям. Страховым стажем считается время, в течение которого человек подлежал страхованию и за которое ежемесячно уплачивались взносы в размере, не меньшем чем минимально установленный. Зачисление этих периодов напрямую зависит от срока деятельности и выбранной системы налогообложения.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

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Как будет засчитываться стаж после 1 января 2004 года

Для всех предпринимателей, независимо от формы налогообложения, с 2004 года действует единое правило: стаж учитывается исключительно на основании фактической уплаты взносов согласно данным Реестра застрахованных лиц.

При этом применяются два подхода к расчету:

Полный месяц засчитывается в стаж только тогда, когда сумма перечисленного взноса за соответствующий календарный месяц равна или превышает минимальный страховой взнос. Если фактически уплаченная сумма оказалась меньше минимального порога, календарный месяц полностью не учитывается. В таком случае период засчитывается пропорционально уплаченным средствам.

Как подтверждается период предпринимательской деятельности до 2004 года

Для периодов деятельности до 2004 года порядок подтверждения стажа зависит от налогового режима.

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Общая система налогообложения требует предоставления первичных платежных документов. Это могут быть банковские квитанции, платежные поручения, почтовые переводы или официальные справки Пенсионного фонда Украины об уплате взносов.

Стаж также может подтверждаться свидетельством об уплате единого налога, специальным торговым патентом или соответствующими квитанциями об их приобретении. Кроме того, любые периоды работы могут подтверждаться непосредственно информацией из Реестра застрахованных лиц.

Каковы особенности выхода на пенсию для индивидуальных предпринимателей

Для установления непосредственного права на назначение пенсии по возрасту к стажу зачисляются отдельные периоды деятельности по упрощенной системе или фиксированному налогу:

с января 1998 года по июнь 2000 года подтверждаются справкой о регистрации субъекта предпринимательства по упрощенной системе.

подтверждаются справкой о регистрации субъекта предпринимательства по упрощенной системе. с июля 2000 года по декабрь 2017 года учитывается при условии уплаты страховых взносов (ЕСВ) независимо от их итогового размера (за исключением периодов льготного освобождения от уплаты).

При таком исчислении коэффициент стажа для расчета размера пенсионных выплат определяется пропорционально фактически перечисленным суммам.

Законодательство различает стаж для определения права на выход на пенсию и приобретенный страховой стаж, за который уплачены полные взносы:

Первый дает право своевременно выйти на пенсию. Второй напрямую влияет на итоговый размер денежных выплат.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, почему некоторым украинцам могут отказать в выходе на пенсию. Выход на заслуженный отдых зависит от многих факторов: один из самых главных — наличие необходимого страхового стажа. С 2027 года порог повысят, поэтому украинцам придется работать дольше.

Также Новини.LIVE рассказывали, как докупить недостающий стаж до пенсии. Есть два способа докупки лет к стажу. Один из них дороже, но работает "здесь и сейчас" — уплата единого взноса в размере 3 804,68 грн.