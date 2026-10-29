Человек и робот. Фото: Pexels

Искусственный интеллект остается главной движущей силой, поддерживающей рост мировой экономики на уровне около 3% и приносящей миру значительные дивиденды в 2026 году. Однако этот технологический бум одновременно готовит «медленное цунами», способное фундаментально трансформировать рынок труда, систему образования и налоговые поступления.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление исполнительного директора Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой во время ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Бангкоке, передают Новини.LIVE.

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ИИ — двигатель мирового роста

По словам главы МВФ, инвестиционный бум в сфере искусственного интеллекта вызвал положительный «шок спроса и инвестиций». Это может добавить от 0,5 до 1 процентного пункта (п.п.) к росту развитых экономик Азии и от 0,2 до 0,8 п.п. для развивающихся стран.

"Искусственный интеллект — любите вы его или ненавидите — он уже здесь. Именно этот переход на более высокую передачу позволяет мировой экономике удерживать рост на уровне 3%, несмотря на то, что нас тянет вниз шок от поставок энергоносителей", — подчеркнула Кристалина Георгиева.

Главными производителями в цепочке поставок ИИ остаются США, Китай и Индия, однако значительная часть аппаратного обеспечения создается именно в странах Азии.

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Почему мировой рынок труда находится под угрозой

Согласно исследованиям МВФ, взрывное развитие технологий будет иметь глубокие последствия для занятости населения и налоговых систем из-за смещения акцента с труда на капитал:

В целом в мире около 40% рабочих мест будут дополнены, трансформированы или полностью ликвидированы искусственным интеллектом. В развитых странах этот показатель может достигать 60%.

Предварительные исследования в США показывают, что 10% всех вакансий уже требуют навыков работы с ИИ. При этом рутинные и повторяющиеся должности сокращаются, тогда как низкооплачиваемый труд растет лишь в двух секторах — строительстве и обслуживании дата-центров.

Какая угроза для молодежи

Президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам во время саммита призвал правительство обратить внимание на быстрое сокращение карьерных позиций для молодежи. По его словам, ИИ уничтожает «первую ступень» профессионального роста, когда выпускники университетов больше не видят прежнего спроса на начальные вакансии. Также существует риск углубления разрыва между богатыми и бедными странами. В то же время президент Всемирного банка Аджай Банга выразил сомнение в том, что ИИ будет массово уничтожать начальные рабочие места. Изменения коснутся лишь развитых стран, которые создают крупные языковые модели (LLM).

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о новых правилах охраны труда на предприятиях. Парламент принял Закон "О безопасности и здоровье работников на рабочем месте", который заменил редакцию 1992 года. В случае несоблюдения правил бизнесу грозят немалые штрафы, а работникам — увольнение.

Также Новини.LIVE сообщали, кто на работе может получить дополнительный оплачиваемый отпуск на 16 дней. Само право на дополнительный отпуск с сохранением заработной платы предусмотрено Законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы". Такой отпуск предоставляется только по основному месту работы.