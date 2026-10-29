Чоловік і робот. Фото: Pexels

Штучний інтелект залишається головним рушієм, який утримує зростання світової економіки на рівні близько 3%, забезпечуючи значні дивіденди для світу у 2026 році. Однак цей технологічний бум водночас готує "повільне цунамі", яке здатне фундаментально трансформувати ринок праці, систему освіти та податкові надходження.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву розпорядчої директорки Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої під час річних зборів МВФ і Світового банку в Бангкоку, передають Новини.LIVE.

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ШІ — драйвер світового зростання

За словами очільниці МВФ, інвестиційний бум у сфері штучного інтелекту викликав позитивний "шок попиту та інвестицій". Це може додати від 0,5 до 1 відсоткового пункту (в.п.) до зростання розвинених економік Азії та від 0,2 до 0,8 в.п. для країн, що розвиваються.

"Штучний інтелект — любите ви його чи ненавидите — він уже тут. Саме це перемикання на вищу передачу дозволяє світовій економіці утримувати зростання на рівні 3%, незважаючи на те, що нас тягне вниз шок від постачання енергоносіїв", — наголосила Крісталіна Георгієва.

Головними виробниками в ланцюжку постачань ШІ залишаються США, Китай та Індія, проте значна частина апаратного забезпечення створюється саме в країнах Азії.

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Чому світовий ринок праці під загрозою

Згідно з дослідженнями МВФ, вибуховий розвиток технології матиме глибокі наслідки для зайнятості населення та податкових систем через зміщення акценту з праці на капітал:

Загалом у світі близько 40% робочих місць будуть доповнені, трансформовані або повністю ліквідовані штучним інтелектом. У розвинених країнах цей показник може сягати 60%.

Первинні дослідження в США показують, що 10% усіх вакансій вже вимагають навичок роботи з ШІ. При цьому рутинні та повторювані посади скорочуються, тоді як низькооплачувана праця зростає лише в двох секторах — будівництві та обслуговуванні дата-центрів.

Яка загроза для молоді

Президент Сингапуру Тарман Шанмугаратнам під час саміту закликав уряд звернути увагу на швидке скорочення кар'єрних позицій для молоді. За його словами, ШІ знищує "першу сходинку" професійного зростання, коли випускники університетів більше не бачать колишнього попиту на початкові вакансії. Також існує ризик поглиблення розриву між багатими та бідними країнами. Водночас президент Світового банку Аджай Банга висловив сумнів у тому, що ШІ масово знищуватиме початкові робочі місця. Зміни торкнуться лише розвинених країн, які будують великі мовні моделі (LLM).

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про нові правила охорони праці на підприємствах. Парламент ухвалив Закон "Про безпеку та здоров'я працівників на роботі", який замінив редакцію з 1992 року. У разі недотримання правил бізнесу загрожують чималі суми штрафів, а працівникам — звільнення.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто на роботі може отримати додаткову оплачувану відпустку на 16 днів. Саме право на додаткову відпустку зі збереженням заробітної плати передбачене Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Такий відпочинок надають лише за основним місцем роботи.