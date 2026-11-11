Жінки йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Вихід пенсіонера на роботу — це не лише про додатковий дохід до пенсії. Це поява окремих зобов'язань перед державою. Однак кожен одержувач пенсійних виплат зобов'язаний повідомити органи Пенсійного фонду про працевлаштування або звільнення у визначений термін. Недотримання цієї норми загрожує утворенням боргу та необхідністю повертати зайво нараховані кошти.

Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Закон України, передають Новини.LIVE.

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Кого стосується вимога та чому важливі строки

Проінформувати про початок трудової діяльності необхідно протягом 10 днів. Така вимога закріплена пунктом 3 частини другої статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Повідомляти фонд потрібно не лише у разі класичного працевлаштування за трудовою книжкою, але й якщо пенсіонер:

уклав цивільно-правовий договір (ЦПД);

зареєструвався як фізична особа-підприємець (ФОП);

розпочав незалежну професійну діяльність.

Чи скасують пенсію через роботу

Сама по собі пенсія у зв'язку з працевлаштуванням не скасовується. Проте позбавляє права працюючого пенсіонера на деякі види надбавок, доплат та підвищень, які держава виділяє виключно непрацюючим громадянам.

Якщо своєчасно не повідомити фонд, виплати продовжуватимуться за "непрацюючим" стандартом. Через це виникне переплата пенсійних коштів, які згодом доведеться повернути державі.

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Однак за умови звільнення, пенсіонерам теж варто повідомляти про зміну статусу ПФУ. У такому випадку контролюючий орган поверне всі належні виплати як безробітньому пенсіонеру.

Як повідомити ПФУ про початок роботи

Аби підтвердити зміну статусу, необхідно надати:

трудову книжку з відповідним записом або наказ про прийняття на роботу;

цивільно-правовий договір;

витяг з Єдиного державного реєстру

про реєстрацію або припинення підприємницької діяльності (для підприємців).

Чи обовʼязково йти в ПФУ

Підтвердити початок або припинення трудових відносин можна двома способами — дистанційно і з особистим візитом до ПФУ.

Кому не хочеться йти особисто, зручним спосіб залишається онлайн-метод. Для цього необхідно лише авторизуватися на офіційному вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи Дія.Підпису та завантажити скани документів через особистий кабінет.

Ті, хто надає перевагу особистому візиту, можуть звернутися до будь-якого найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України з паперовими документами.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чи можуть українці повернути гроші, які не виплачувались після виходу на пенсію. Згідно законодавства, пенсію за віком призначають із дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку. Однак перед тим українці мають особисто звернутись до ПФУ.

Також Новини.LIVE повідомляли, кому можуть дозволити вийти на пенсію після отримання 25 років стажу. Така петиція зʼявилась на сайті Кабінету міністрів України. Таку вимогу пояснюють "професійними ризиками та емоційним вигоранням".