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Головна Економіка Робота на межі — чи доцільно інвестувати в український бізнес

Робота на межі — чи доцільно інвестувати в український бізнес

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 12:10
Бізнес в умовах війни — як змінився підхід до роботи і чи доцільно інвестувати
Гроші в руках. Фото: УНІАН
Ключові моменти Що змінила повномасштабна війна Чи доцільно інвестувати в український бізнес

Під час повномасштабної війни підхід до ведення бізнесу в багатьох підприємців змінився. Українським брендам довелося оптимізувати виробничі процеси, протистояти дефіциту кадрів та іншим критичним проблемам сьогодення. Постає питання, наскільки кардинально бізнесмени переглянули свій підхід до роботи.

Про це розповів співвласник і СЕО групи компаній KIDDISVIT Павло Овчинніков у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Ірині Долі на "Форумі підприємців 2025" від Forbes.

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Що змінила повномасштабна війна

Багатьом підприємствам довелося посилити гнучкість в управлінні. Компанії були вимушені швидко приймати рішення, аби мінімізувати ризики. KIDDISVIT — не виключення. За словами СЕО, найважливішим ресурсом для бренду завжди були працівники, тому головним завданням стало захистити людей.

"Хтось поїхав, хтось залишився, але ми були згруповані. Компанія майже не зупинялася, ми почали з першого дня займатися волонтерською діяльністю. Це допомогло почати відновлювати бізнес з 15-го дня після повномасштабного вторгнення, бо запити на дитячі товари не зникли. Гра для дитини — це природньо", — зауважив Павло Овчинніков.

Він додав, що KIDDISVIT стикнувся з дефіцитом кадрів, як і всі українські підприємства. Стало важко утримувати людей і набирати нових, адже з’явилися виклики, з якими потрібно постійно боротися. Компанія найняла психолога, аби він допомагав працівникам справлятися зі стресом.

Чи доцільно інвестувати в український бізнес

Ризики для інвесторів існують завжди, а коли в країні триває повномасштабна війна, доводиться прораховувати всі потенційні наслідки. Втім Овчинніков вважає, що наші громадяни повинні підіймати економіку, заробляючи саме в Україні.

"Попри війну, тут зберіглася інвестиційна привабливість. Безумовно, ризиків стало більше, але в Україні досі можна працювати і заробляти", — констатував бізнесмен.

Він закликав вивчити уроки сьогодення, стати більш згуртованою нацією, рухатися вперед без остраху. А якщо не вийде досягти цілі з першого разу, то не зупинятися, а пробувати стільки разів, скільки потрібно для успішного результату.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив підготувати рішення про введення тривалого мораторію на перевірки бізнесу. Так очільник держави планує убезпечити підприємців від тиску недобросовісних посадовців.

Також ми писали, які документи треба мати для виїзду з дитиною за кордон. Одному з батьків достатньо показати паспорт або свідоцтво про народження, а згода другого з подружжя не потрібна (окрім іноземців та осіб без громадянства).

інвестиції гроші бізнес працівники підприємці
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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