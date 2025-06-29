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Главная Экономика Работа на грани — разумно ли инвестировать в украинский бизнес

Работа на грани — разумно ли инвестировать в украинский бизнес

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 12:10
Бизнес в условиях войны — как изменился подход к работе и целесообразно ли инвестировать
Деньги в руках. Фото: УНИАН
Ключові моменти Что изменила полномасштабная война Целесообразно ли инвестировать в украинский бизнес

Во время полномасштабной войны подход к ведению бизнеса у многих предпринимателей изменился. Украинским брендам пришлось оптимизировать производственные процессы, противостоять дефициту кадров и другим критическим проблемам. Возникает вопрос, насколько кардинально бизнесмены пересмотрели свой подход к работе.

Об этом рассказал совладелец и СЕО группы компаний KIDDISVIT Павел Овчинников в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Ирине Доле на "Форуме предпринимателей 2025" от Forbes.

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Что изменила полномасштабная война

Многим предприятиям пришлось усилить гибкость в управлении. Компании были вынуждены быстро принимать решения, чтобы минимизировать риски. KIDDISVIT — не исключение. По словам СЕО, важнейшим ресурсом для бренда всегда были сотрудники, поэтому главной задачей стало защитить людей.

"Кто-то уехал, кто-то остался, но мы были сгруппированы. Компания почти не останавливалась, мы начали с первого дня заниматься волонтерской деятельностью. Это помогло начать восстанавливать бизнес с 15-го дня после полномасштабного вторжения, ведь запросы на детские товары не исчезли. Игра для ребенка — это естественно", — отметил Павел Овчинников.

Он добавил, что KIDDISVIT столкнулся с дефицитом кадров, как и все украинские предприятия. Стало трудно удерживать людей и набирать новых, ведь появились вызовы, с которыми нужно постоянно бороться. Компания наняла психолога, чтобы он помогал работникам справляться со стрессом.

Целесообразно ли инвестировать в украинский бизнес

Риски для инвесторов существуют всегда, а когда в стране идет полномасштабная война, приходится просчитывать все потенциальные последствия. Но Овчинников считает, что наши граждане должны поднимать экономику, зарабатывая именно в Украине.

"Несмотря на войну, здесь сохранилась инвестиционная привлекательность. Безусловно, рисков стало больше, но в Украине до сих пор можно работать и зарабатывать", — констатировал бизнесмен.

Он призвал выучить уроки сегодняшнего дня, стать более сплоченной нацией, двигаться вперед без страха. А если не получится достичь цели с первого раза, то не останавливаться, а пробовать столько раз, сколько нужно для успешного результата.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить решение о введении длительного моратория на проверки бизнеса. Так глава государства планирует обезопасить предпринимателей от давления недобросовестных чиновников.

Также мы писали, какие документы нужно иметь для выезда с ребенком за границу. Одному из родителей достаточно показать паспорт или свидетельство о рождении, а согласие второго супруга не требуется (кроме иностранцев и лиц без гражданства).

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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