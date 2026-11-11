Сколько минимально получат учителя в ноябре: зарплаты педагогов
С 1 сентября 2026 года зарплаты в школах Украины выросли. Вместо расчета должностного оклада по Единой тарифной сетке стали использовать совершенно иной подход. Финансовое обеспечение учителей зависит от их педагогической нагрузки, стажа и квалификационной категории. Мы узнали, какие минимальные суммы они получат в ноябре.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие зарплаты могут рассчитывать педагоги в ближайшее время.
Как рассчитать зарплату самостоятельно
Механизм расчета заработной платы украинских педагогов утвержден постановлением Кабинета Министров от 31 августа 2026 г. № 1078. Вместо Единой тарифной сетки стали использовать два основных показателя: базовую величину (средний доход по стране за первый квартал 2026 года) и коэффициенты по квалификационным категориям.
Учителя могут самостоятельно узнать свой должностной оклад в ноябре. Минимальные суммы финансового обеспечения педагогических сотрудников находятся на таких уровнях в последнем квартале 2026 года:
- для специалиста без категории — 13 865 грн (28 885 × 0,48);
- для специалиста второй категории — 14 154 грн (28 885 × 0,49);
- для специалиста первой категории — 14 731 грн (28 885 × 0,51);
- для специалиста высшей категории — 15 020 грн (28 885 × 0,52).
Это суммы до вычета обязательных налогов, а именно 18% НДФЛ и 5% военного сбора. То есть "на руки" предусмотрены меньшие зарплаты, но они повышаются за счет надбавок, доплат, премий и других составляющих. Без них расчет месячного дохода учителя будет неполным.
"Если учебное заведение пока не перешло на новую систему, зарплату продолжают рассчитывать по разрядам Единой тарифной сетки. При этом сохраняется повышение должностных окладов педагогических работников, введенное с 1 января 2026 года", — уточнили в МОН.
Обязательные надбавки для учителей
Перечень надбавок довольно широкий, но большая часть назначается с учетом индивидуальных обстоятельств. Например, если педагог работает в горной местности, является классным руководителем, дополнительно занимается проверкой работ, имеет какое-либо звание и пр.
При этом некоторые надбавки считаются обязательными и устанавливаются каждому учителю без исключений. Например, минимальная надбавка за престижность труда составляет:
- 20% — для сотрудников учреждений общего среднего образования;
- 25% — для сотрудников инклюзивно-ресурсных центров;
- 5% — для сотрудников других учебных заведений и учреждений образования.
Кроме того, существует доплата за работу в неблагоприятных условиях (2 600 грн), которую с 1 сентября 2026 года включили в должностной оклад. А надбавку за выслугу лет в диапазоне 10-30% назначают каждому учителю после накопления трех лет педагогического стажа.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, что зарплаты учителей включают различные надбавки. Среди них — дополнительные 25% должностного оклада для педагогов, работающих в горной местности. Перечень таких населенных пунктов содержится в постановлении Кабмина от 11 августа 1995 года № 647.
Также Новини.LIVE рассказывали, какой размер доплаты за классное руководство в ноябре 2026 года. Учителя начальных классов получают дополнительно 20%, педагоги в 5-12 классах — 25% от должностного оклада, а преподаватели колледжей и учреждений профессионального образования могут рассчитывать на 20% надбавки.