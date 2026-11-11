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Главная Экономика Сколько минимально получат учителя в ноябре: зарплаты педагогов

Сколько минимально получат учителя в ноябре: зарплаты педагогов

Ua ru
11 ноября 2026 07:15
Минимальные зарплаты учителей в ноябре 2026 года: какие суммы точно получат педагоги УНИАН
Учительница со школьницей у доски. Фото: УНИАН

С 1 сентября 2026 года зарплаты в школах Украины выросли. Вместо расчета должностного оклада по Единой тарифной сетке стали использовать совершенно иной подход. Финансовое обеспечение учителей зависит от их педагогической нагрузки, стажа и квалификационной категории. Мы узнали, какие минимальные суммы они получат в ноябре.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие зарплаты могут рассчитывать педагоги в ближайшее время.

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Как рассчитать зарплату самостоятельно

Механизм расчета заработной платы украинских педагогов утвержден постановлением Кабинета Министров от 31 августа 2026 г. № 1078. Вместо Единой тарифной сетки стали использовать два основных показателя: базовую величину (средний доход по стране за первый квартал 2026 года) и коэффициенты по квалификационным категориям.

Учителя могут самостоятельно узнать свой должностной оклад в ноябре. Минимальные суммы финансового обеспечения педагогических сотрудников находятся на таких уровнях в последнем квартале 2026 года:

  • для специалиста без категории — 13 865 грн (28 885 × 0,48);
  • для специалиста второй категории — 14 154 грн (28 885 × 0,49);
  • для специалиста первой категории — 14 731 грн (28 885 × 0,51);
  • для специалиста высшей категории — 15 020 грн (28 885 × 0,52).

Это суммы до вычета обязательных налогов, а именно 18% НДФЛ и 5% военного сбора. То есть "на руки" предусмотрены меньшие зарплаты, но они повышаются за счет надбавок, доплат, премий и других составляющих. Без них расчет месячного дохода учителя будет неполным.

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"Если учебное заведение пока не перешло на новую систему, зарплату продолжают рассчитывать по разрядам Единой тарифной сетки. При этом сохраняется повышение должностных окладов педагогических работников, введенное с 1 января 2026 года", — уточнили в МОН.

Обязательные надбавки для учителей

Перечень надбавок довольно широкий, но большая часть назначается с учетом индивидуальных обстоятельств. Например, если педагог работает в горной местности, является классным руководителем, дополнительно занимается проверкой работ, имеет какое-либо звание и пр.

При этом некоторые надбавки считаются обязательными и устанавливаются каждому учителю без исключений. Например, минимальная надбавка за престижность труда составляет:

  • 20% — для сотрудников учреждений общего среднего образования;
  • 25% — для сотрудников инклюзивно-ресурсных центров;
  • 5% — для сотрудников других учебных заведений и учреждений образования.

Кроме того, существует доплата за работу в неблагоприятных условиях (2 600 грн), которую с 1 сентября 2026 года включили в должностной оклад. А надбавку за выслугу лет в диапазоне 10-30% назначают каждому учителю после накопления трех лет педагогического стажа.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что зарплаты учителей включают различные надбавки. Среди них — дополнительные 25% должностного оклада для педагогов, работающих в горной местности. Перечень таких населенных пунктов содержится в постановлении Кабмина от 11 августа 1995 года № 647.

Также Новини.LIVE рассказывали, какой размер доплаты за классное руководство в ноябре 2026 года. Учителя начальных классов получают дополнительно 20%, педагоги в 5-12 классах — 25% от должностного оклада, а преподаватели колледжей и учреждений профессионального образования могут рассчитывать на 20% надбавки.

учителя школы деньги доходы зарплата
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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