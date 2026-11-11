Вчителька зі школяркою біля дошки. Фото: УНІАН

З 1 вересня 2026 року зарплати у школах України підвищилися. Замість розрахунку посадового окладу за Єдиною тарифною сіткою почали використовувати зовсім інший підхід. Фінансове забезпечення вчителів залежить від їх педагогічного навантаження, стажу і кваліфікаційної категорії. Ми дізналися, які мінімальні суми отримають освітяни у листопаді.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які зарплати можуть розраховувати педагогічні працівники найближчим часом.

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Як обчислити зарплату самостійно

Механізм розрахунку заробітних плат українських педагогів затверджений постановою Кабінету Міністрів від 31 серпня 2026 р. № 1078. Замість Єдиної тарифної сітки почали використовувати два головні показники: базову величину (середній дохід по країні за перший квартал 2026 року) та коефіцієнти за кваліфікаційними категоріями.

Вчителі можуть самостійно дізнатися свій посадовий оклад у листопаді. Мінімальні суми фінансового забезпечення педагогічних працівників перебувають на таких рівнях в останньому кварталі 2026 року:

для спеціаліста без категорії — 13 865 грн (28 885 х 0,48);

для спеціаліста другої категорії — 14 154 грн (28 885 х 0,49);

для спеціаліста першої категорії — 14 731 грн (28 885 х 0,51);

для спеціаліста вищої категорії — 15 020 грн (28 885 х 0,52).

Це суми до вирахування обов’язкових податків, а саме 18% ПДФО та 5% військового збору. Тобто "на руки" передбачені менші зарплати, але вони підвищуються завдяки надбавкам, доплатам, преміям та іншим складовим. Без них розрахунок місячного доходу вчителя буде неповним.

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"Якщо заклад поки не перейшов на нову систему, зарплату продовжують розраховувати за розрядами Єдиної тарифної сітки. При цьому зберігається підвищення посадових окладів педагогічних працівників, запроваджене з 1 січня 2026 року", — уточнили в МОН.

Обов’язкові надбавки для вчителів

Перелік надбавок доволі широкий, але більшу частину призначають з огляду на індивідуальні обставини. Наприклад, якщо педагог працює у гірській місцевості, є класним керівником, додатково займається перевіркою робіт, має якесь звання тощо.

При цьому деякі доплати вважаються обов’язковими і встановлюються кожному вчителю без винятків. Наприклад, мінімальна надбавка за престижність праці дорівнює:

20% — для працівників закладів загальної середньої освіти;

25% — для працівників інклюзивно-ресурсних центрів;

5% — для працівників інших закладів та установ освіти.

Плюс існує доплата за роботу в несприятливих умовах (2 600 грн), яку з 1 вересня 2026 року включили в посадовий оклад. А надбавку за вислугу років в діапазоні 10-30% призначають кожному вчителю після накопичення трьох років педагогічного стажу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що зарплати вчителів включають різноманітні надбавки. Серед них — додаткові 25% посадового окладу для педагогів, які працюють у гірській місцевості. Перелік таких населених пунктів міститься у постанові Кабміну від 11 серпня 1995 року № 647.

Також Новини.LIVE розповідали, який розмір доплати за класне керівництво у листопаді 2026 року. Вчителі початкових класів отримують додатково 20%, педагоги у 5-12 класах — 25% посадового окладу, а викладачі коледжів і закладів профосвіти можуть розраховувати на 20% надбавки.