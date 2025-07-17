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Головна arrow Інвестиції arrow Війна не єдина загроза — що гальмуватиме бізнес в Україні arrow

Війна не єдина загроза — що гальмуватиме бізнес в Україні

17 липня 2025 10:32
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Підприємці назвали головні перешкоди для ведення бізнесу на 2025-2028 роки
Чоловік в офісі вивчає графік. Фото: Freepik
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Український бізнес продовжує пристосовуватись до реалій тривалої війни, однак виклики не обмежуються лише безпековою ситуацією. За результатами червневого опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), у 2025-2028 роках підприємці очікують низку бар’єрів, які можуть серйозно вплинути на їхню діяльність.

Як пояснює виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків, безпека лишається ключовим викликом, однак підприємці дедалі чіткіше бачать також інші фактори — зокрема, кадрову кризу та нові ризики для виробництва.

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Безпекова ситуація в Україні залишається основним ризиком

58% опитаних підприємств вважають, що найбільше на їхній сектор у найближчі роки вплине саме безпекова ситуація — бойові дії, обстріли, ризики для фізичної інфраструктури. Цей фактор домінує у сприйнятті компаній, незалежно від їх географічного розташування.

"Бізнес живе в умовах щоденних ризиків: перебоїв електроенергії, зруйнованих логістичних маршрутів, загроз для працівників. Це стримує інвестиції й довгострокове планування", — наголошує Кузяків.

Дефіцит кадрів і зміни на ринку праці

49% респондентів зазначили, що проблеми з робочою силою є другим за значенням викликом. Причини — як демографічні (міграція, мобілізація), так і структурні (зміна кваліфікаційних запитів ринку).

Нестача працівників відчутна у промисловості, логістиці, аграрному секторі. Особливо бракує технічних спеціалістів та робітничих професій. Навіть зростання зарплат не завжди допомагає вирішити проблему.

Відновлення інфраструктури після війни потребує роки та кошти

Третім ключовим фактором, на думку 40% підприємців, є темпи та якість відбудови. Пошкоджені дороги, мости, електромережі та об’єкти виробничої інфраструктури значно уповільнюють відновлення повноцінного виробництва.

"Без масштабного відновлення інфраструктури бізнес не зможе нормально функціонувати. Це стосується не тільки Донеччини чи Харківщини, а й тилових регіонів, які забезпечують логістику", — зазначає Кузяків.

 

Війна не єдина загроза — що гальмуватиме бізнес в Україні - фото 1
Тенденції, що впливають на бізнес. Графіка: ІЕД

Вартість енергоносіїв і логістична нестабільність

Ще 33% респондентів звернули увагу на подорожчання енергоносіїв, зокрема електроенергії та газу, а також складнощі з логістикою. Затримки постачань, підвищені витрати на транспортування, втрати на етапі зберігання — усе це знижує маржинальність.

Проблеми з постачанням імпортної сировини через нестабільну геополітичну ситуацію також стали частиною нової реальності.

Регуляторна і податкова політика викликають занепокоєння

27% підприємців очікують, що найближчими роками саме державна політика у сфері регулювання та оподаткування може стати ще одним бар’єром. Часті зміни, нестабільність фіскального навантаження, непрогнозованість контролю — усе це не додає впевненості інвесторам.

Хоча адаптація до норм ЄС є частиною цього процесу, лише 17% вважають її значущим фактором для свого сектору.

 

Війна не єдина загроза — що гальмуватиме бізнес в Україні - фото 2
Як бізнес ставиться до держави. Графіка: ІЕД

Інші менш очевидні, але потенційно важливі тренди

13% підприємців відзначили геополітичну нестабільність як один з факторів, що можуть вплинути на бізнес. Стільки ж — розвиток цифрових технологій. А от вплив штучного інтелекту, кліматичних викликів та обмеження вільної торгівлі очікує лише 7% опитаних.

Стан виробництва показує обережне відновлення

Опитування також показало деякі ознаки пожвавлення економічної активності:

  • частка підприємств, які збільшили виробництво, зросла з 19,5% до 22,6%;
  • 62% компаній працюють на повну або майже повну потужність;
  • частка бізнесів, які не очікують змін у виробництві, сягнула 85,6% — це найвищий показник з жовтня 2022 року.

"Ми бачимо позитивну динаміку в деяких секторах, але рівень невизначеності все ще високий", — підкреслює Кузяків.

Портфель замовлень скорочується і стає менш прогнозованим

У червні середня тривалість портфеля замовлень зменшилась до 4,7 місяця. У лідерах — деревообробна, хімічна та харчова промисловості (до 5,5 місяця), а найменший горизонт планування — у виробників будматеріалів (3,2 місяця).

Це ще один індикатор, що бізнесу складно будувати довгострокові стратегії.

 

Війна не єдина загроза — що гальмуватиме бізнес в Україні - фото 3
Перешкоди для бізнесу у воєнний час. Графіка: ІЕД

Інфляційні очікування залишаються високими

Понад 42% компаній прогнозують зростання цін на сировину, матеріали та готову продукцію. Цей фактор тисне на кінцевого споживача і ще більше ускладнює планування.

Індекс ділової активності ІЕД також знизився — з 0,13 до 0,09.

Методологія опитування ІЕД

Опитування проводилось у червні 2025 року серед 473 промислових підприємств у 21 з 27 регіонів України. Методика — New Monthly Enterprises Survey, яка регулярно фіксує настрій, очікування та бар’єри для бізнесу з травня 2022 року.

Як повідомлялось, українська економіка стикається з новою тривожною тенденцією: бізнеси масово релокуються за кордон. Підприємці реєструють компанії та відкривають виробництва в таких країнах, як Польща, Угорщина та Узбекистан, шукаючи кращих умов ведення справ, вільних від тиску силовиків та корупції в Україні. 

Також ми розповідали, що, попри значний інтерес до України, міжнародний бізнес досі вагається з реальними інвестиціями через війну. Однак це не зупиняє всі можливості: певні сектори вже зараз готові до залучення капіталу. 

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10:32 Війна не єдина загроза — що гальмуватиме бізнес в Україні

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Спортсмени РФ на міжнародних аренах — Гутцайт назвав кількість

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