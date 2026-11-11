Українці у відділенні ПФУ. Фото: УНІАН

Від початку опалювального сезону українці мають два місяці для оформлення житлової субсидії, щоб отримати допомогу в повному обсязі. Виплата може нараховуватися "заднім числом", тобто за жовтень та частину листопада. Однак, якщо подати документи у грудні — застосується інший порядок призначення субсидії.

Про що варто знати українцям, щоб не втратити частину допомоги на комунальні послуги, розбиралися Новини.LIVE.

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Порядок призначення субсидій у листопаді

У Пенсійному фонді нагадують, що субсидія на оплату комунальних послуг призначається з місяця звернення громадянина і до завершення опалювального сезону.

Якщо людина звертається до органу ПФУ із заявою та відповідними документами до 1 грудня, житлова субсидія призначається "заднім числом" — з 1 жовтня. Відповідно, держава виплачує грошову допомогу з початку опалювального сезону, незалежно від дати звернення.

"Тобто, якщо ви звернетеся за призначенням житлової субсидії в листопаді, і не зазначите у заяві, що бажаєте отримувати субсидію саме з листопада, то виплату вам буде призначено з початку опалювального сезону, а дохід буде враховано за І та ІІ квартали 2026 року", - пояснює ПФУ.

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Однак, за бажання особа має право вказати у заяві, що бажає отримувати допомогу не з початку опалювального сезону, а з листопада. В такому разі ПФУ враховуватиме доходи за другий та третій квартал поточного року.

Чи можна оформити субсидію у грудні

Пенсійний фонд прийматиме заяви на житлові субсидії протягом грудня. Однак допомога призначатиметься вже з місяця подання документів, а отже людина не зможе претендувати на виплати за жовтень та листопад.

Як подати документи на допомогу

Українці можуть подати заяву та декларацію про доходи та витрати родини особисто у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду.

Якщо можливості прийди до установи немає, можна відправити документи поштою на адресу територіального органу Фонду або ж подати електронну заявку через вебпортал ПФУ чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Крім того, передати заяву на субсидію можна через уповноважених осіб територіальних громад, ЦНАП або портал "Дія".

Правило 30 днів

Отримувачі субсидій зобов'язані своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про зміни обставин, які можуть впливати на розмір допомоги або право її отримувати. Зокрема, попереджати необхідно про оновлення або заміну документів, зміни у складі домогосподарства, зміну джерела або розміру доходів.

Передати оновлену інформацію до ПФУ необхідно впродовж 30 календарних днів з моменту виникнення таких обставин. Якщо цього не зробити, Пенсійний фонд з часом самостійно довідається про зміни через державні реєстри. Надалі субсидію можуть перерахувати або скасувати, а надміру виплачені кошти зобов'яжуть повернути.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про порядок оформлення субсидії для людей з інвалідністю. ПФУ візьме до уваги склад домогосподарства, доходи та майно родини, площу житла, обсяг споживання комунальних послуг. У певних випадках в оформленні домопоги можуть відмовити.

Також Новини.LIVE інформували, що субсидію можна оформити навіть з боргами за комуналку. Для цього передбачено два варіанти дій. Один із них — оформлення спеціального договору з постачальником послуг.