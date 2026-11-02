Чоловіки оформлюють документи у ЦНАПі. Фото: УНІАН

Українцям з низькими доходами вкрай важко пройти опалювальний сезон, адже до всіх рахунків за комуналку додається ще й опалення, яке забирає чималу частку коштів. Для таких громадян держава передбачила механізм підтримки — житлову субсидію. Розмір допомоги розраховують індивідуально залежно від доходів сім'ї, але є чимало нюансів, через які виплату можуть не призначити.

Як будуть нараховувати субсидії з 1 листопада та кому потрібно подати заяву, розбиралися Новини.LIVE.

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Що буде з субсидіями у листопаді

Пенсійний фонд проінформував українців, що перерахунок субсидій на опалювальний сезон провели у жовтні. Однак допомогу за жовтень виплатять у листопаді. При цьому компенсація за опалення буде лише часткова, адже розрахунок почався з 16 жовтня.

Процедура розрахунку субсидії у листопаді залишиться незмінною. Розмір виплати залежить від доходу родини та інших обставин, які може враховувати ПФУ. Окремо слід врахувати, що при оформленні допомоги до кінця листопада, вона призначається з початку періоду — 1 жовтня. Якщо ж людина звернеться з 1 грудня чи пізніше — з місяця подання заяви. Тобто втрачаються виплати як мінімум за жовтень та листопад.

Хто має повторно подати заяву на субсидію

Пенсійний фонд автоматично перерахував субсидії більшості українців, яким допомога була призначена з 1 травня 2026 року. Це стосується й громадян, яким на неопалювальний сезон призначили "нульову" субсидію.

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Повторне оформлення потрібне у випадках, коли змінилися обставини, які можуть впливати на право отримувати субсидію або її розмір. Наприклад, сума допомоги може змінитися, якщо зросли доходи родини або оновився склад домогосподарства.

Які доходи враховує ПФУ та коли може відмовити

Під час розрахунку допомоги на комуналку беруть до уваги доходи родини за визначений період, а який саме вже залежить від місяця звернення до ПФУ.

Наприклад, якщо субсидію оформлюють із листопада, то враховуються доходи на 2 та 3 квартали 2026 року. Для пенсій правила відрізняються — враховують виплату за вересень. Якщо ж субсидію призначали у жовтні, то рахують доходи за 1 та 2 квартали, а пенсію — за серпень.

До того ж Пенсійний фонд враховує не тільки доходи за встановлений період, а й майновий стан родини та аналізує покупки.

Відмовити у субсидії можуть родинам, які протягом року перед зверненням за допомогою придбали квартиру, автомобіль або інше майно на суму понад 100 000 грн. Під перевірку потрапляють і банківські рахунки: якщо на депозиті зберігається понад 100 000 грн виплату також можуть не призначити.

Як оформити субсидію у листопаді

Якщо допомога оформлюється вперше або у домогосподарстві виникли зміни, заяву та декларацію про доходи можна подати як особисто, так і дистанційно.

Особисто можна подати:

у сервісному центрі ПФУ;

у центрі надання адміністративних послуг;

через уповноважену посадову особу територіальної громади.

Дистанційно це можна зробити з допомогою порталу "Дія", через вебпортал ПФУ або офіційний застосунок, поштовим відправленням до органу Пенсійного фонду.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що борги за комуналку не завжди перешкоджають оформленню субсидії. Якщо повністю погасити заборгованість особа не може, то варто оформити договір про реструктуризацію із постачальником послуг. Такий документ передається до ПФУ разом із заявою та декларацією.

Також Новини.LIVE писали, що Пенсійний фонд перевіряє отримувачів субсидії. Орган звіряє дані через державні реєстри та навіть може побачити стан рахунків у банках. У певних випадках нарахування допомоги можуть припинити.