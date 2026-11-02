Мужчины оформляют документы в ЦНАПе. Фото: УНИАН

Украинцам с низкими доходами крайне трудно пережить отопительный сезон, ведь ко всем счетам за коммуналку добавляется еще и отопление, которое отнимает значительную часть средств. Для таких граждан государство предусмотрело механизм поддержки — жилищную субсидию. Размер помощи рассчитывается индивидуально в зависимости от доходов семьи, но есть немало нюансов, из-за которых выплату могут не назначить.

Как будут начисляться субсидии с 1 ноября и кому нужно подать заявление, разбирались Новини.LIVE.

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Что будет с субсидиями в ноябре

Пенсионный фонд сообщил украинцам, что перерасчет субсидий на отопительный сезон был проведен в октябре. Однако помощь за октябрь выплатят в ноябре. При этом компенсация за отопление будет лишь частичной, ведь расчет начался с 16 октября.

Процедура расчета субсидии в ноябре останется прежней. Размер выплаты зависит от дохода семьи и других обстоятельств, которые может учитывать ПФУ. Отдельно следует учесть, что при оформлении помощи до конца ноября она назначается с начала периода — 1 октября. Если же человек обратится с 1 декабря или позже — с месяца подачи заявления. То есть теряются выплаты как минимум за октябрь и ноябрь.

Кто должен повторно подать заявление на субсидию

Пенсионный фонд автоматически пересчитал субсидии большинству украинцев, которым помощь была назначена с 1 мая 2026 года. Это касается и граждан, которым на неотапливаемый сезон назначили "нулевую" субсидию.

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Повторное оформление необходимо в случаях, когда изменились обстоятельства, которые могут повлиять на право на получение субсидии или ее размер. Например, сумма помощи может измениться, если выросли доходы семьи или обновился состав домохозяйства.

Какие доходы учитывает ПФУ и когда может отказать

При расчете помощи на коммунальные услуги учитываются доходы семьи за определенный период, а какой именно — зависит от месяца обращения в ПФУ.

Например, если субсидию оформляют с ноября, то учитываются доходы за 2-й и 3-й кварталы 2026 года. Для пенсий правила отличаются — учитывается выплата за сентябрь. Если же субсидию назначали в октябре, то учитываются доходы за 1 и 2 кварталы, а для пенсии — за август.

К тому же Пенсионный фонд учитывает не только доходы за установленный период, но и имущественное положение семьи, а также анализирует покупки.

В субсидии могут отказать семьям, которые в течение года до обращения за помощью приобрели квартиру, автомобиль или другое имущество на сумму свыше 100 000 грн. Под проверку попадают и банковские счета: если на депозите хранится более 100 000 грн, выплату также могут не назначить.

Как оформить субсидию в ноябре

Если помощь оформляется впервые или в домохозяйстве произошли изменения, заявление и декларацию о доходах можно подать как лично, так и дистанционно.

Лично можно подать:

в сервисном центре ПФУ;

в центре предоставления административных услуг;

через уполномоченное должностное лицо территориальной общины.

Удаленно это можно сделать с помощью портала "Дия", через веб-портал ПФУ или официальное приложение, а также почтовым отправлением в орган Пенсионного фонда.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что задолженность за коммунальные услуги не всегда препятствует оформлению субсидии. Если полностью погасить долг человек не может, то стоит оформить договор о реструктуризации с поставщиком услуг. Такой документ передается в ПФУ вместе с заявлением и декларацией.

Также Новини.LIVE писали, что Пенсионный фонд проверяет получателей субсидии. Орган сверяет данные через государственные реестры и даже может увидеть состояние счетов в банках. В определенных случаях начисление помощи могут прекратить.