Чоловік тримає платіжку за комуналку. Фото: Новини.LIVE

Українці зі встановленою групою інвалідності мають низку соціальних гарантів від держави — спеціальні пільги, пенсію або соцдопомогу. Також такі особи можуть претендувати на житлову субсидію, однак сама інвалідність не гарантує призначення допомоги. Обов'язково враховуються доходи людини, майно та інші обставини.

Як призначають субсидію людям з інвалідністю та коли у допомозі можуть відмовити, розбиралися Новини.LIVE.

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Як визначається право на субсидію

Як пояснює профільна інформаційна платформа EnableMe, люди з інвалідністю можуть оформити субсидію, однак право на допомогу визначається не лише за фактом встановлення інвалідності.

Фактично субсидія призначається на тих самих умовах, що й іншим громадянам. Пенсійний фонд бере до уваги склад домогосподарства, доходи та майно родини, площу житла, обсяг споживання комунальних послуг та їхню вартість.

Як враховують доходи людини з інвалідністю

Пенсійний фонд під час призначення допомоги на комуналку керується загальними правилами та залежно від соціального статусу людини враховує зарплату, пенсію або інші доходи.

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У випадку отримання пенсії по інвалідності, така виплата не позбавляє права на житлову субсидію, але може враховуватися при визначенні сукупного доходу та впливати на остаточний розмір допомоги.

Період, за який враховують доходи, залежить від сезону, на який особа оформляє допомогу та місяця звернення. Наприклад, у жовтні ПФУ бере до уваги доходи за перший та другий квартали поточного року. Якщо звертатися у листопаді — другий та третій квартали поточного року.

Порядок оформлення субсидії

Якщо субсидія оформлялась раніше, потрібно перевірити на вебпорталі ПФУ, чи перерахували допомогу на новий період. У більшості випадків допомогу продовжують автоматично.

У разі першого звернення або повторної подачі заяви, потрібно заздалегідь підготувати деякі документи. Це декларація про доходи та витрати родини, якщо її потрібно подавати, а також паспорт та сама заява на призначення допомоги. В окремих випадках можуть знадобитися додаткові документи, які підтверджують особливі обставини громадянина.

Людина з інвалідністю може подати документи особисто до сервісного центру ПФУ, ЦНАПу або через уповноважених посадових осіб місцевої ради. Якщо ж через стан здоров'я є обмеження у пересуванні такої особи, то оформити субсидію можна з дому, скориставшись вебпорталом ПФУ, застосунком "Пенсійний фонд", порталом "Дія" або просто відправити документи поштою.

Чому людині з інвалідністю можуть відмовити

Пенсійний фонд перевіряє майновий стан та інші критерії за однаковими правилами для всіх претендентів на допомогу. Наявність інвалідності не скасовує цю процедуру, тому допомогу можуть й не призначити, якщо домогосподарство не підпадає під встановлені норми.

У 2026 році причиною відмови у субсидії може стати:

житло надмірної площі — понад 130 м² для квартири або 230 м² для індивідуального будинку;

наявність авто, випущеного менше ніж 5 років тому;

декілька авто, випущених менше ніж 15 років тому;

наявність коштів на депозитному рахунку — понад 100 000 грн;

великі покупки на понад 100 000 грн, здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за допомогою;

несплата необхідного єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

перебування в іншій країні понад установлені строки.

Однак майже у кожній із ситуацій можливі винятки, тому варто консультуватися з фахівцями ПФУ, які врахують всі обставини та оцінять шанси на отримання фінансової допомоги.

Раніше Новини.LIVE писали, що люди з інвалідністю мають право на пільги. Зокрема, передбачений безоплатний проїзд в транспорті для 1 та 2 груп. Українці з інвалідністю 3 групи можуть користуватися міжміським транспортом зі знижкою 50%, але тільки з 1 жовтня по 15 травня.

Також Новини.LIVE повідомляли, що українці з першою групою інвалідності внаслідок війни, можуть не платити за комуналку. Для них передбачена знижка 100%. Проте пільга діє в межах встановлених норм і її неообхідно оформляти самостійно.