Мужчина держит счет за коммуналку. Фото: Новини.LIVE

Украинцы с установленной группой инвалидности имеют ряд социальных гарантий от государства — специальные льготы, пенсию или социальную помощь. Также такие лица могут претендовать на жилищную субсидию, однако сама по себе инвалидность не гарантирует назначение помощи. Обязательно учитываются доходы человека, имущество и другие обстоятельства.

Как назначается субсидия людям с инвалидностью и в каких случаях в помощи могут отказать, разбирались Новини.LIVE.

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Как определяется право на субсидию

Как объясняет профильная информационная платформа EnableMe, люди с инвалидностью могут оформить субсидию, однако право на помощь определяется не только по факту установления инвалидности.

Фактически субсидия назначается на тех же условиях, что и другим гражданам. Пенсионный фонд учитывает состав домохозяйства, доходы и имущество семьи, площадь жилья, объем потребления коммунальных услуг и их стоимость.

Как учитываются доходы человека с инвалидностью

Пенсионный фонд при назначении помощи на оплату коммунальных услуг руководствуется общими правилами и, в зависимости от социального статуса человека, учитывает зарплату, пенсию или другие доходы.

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В случае получения пенсии по инвалидности такая выплата не лишает права на жилищную субсидию, но может учитываться при определении совокупного дохода и влиять на окончательный размер помощи.

Период, за который учитываются доходы, зависит от сезона, на который лицо оформляет помощь, и месяца обращения. Например, в октябре ПФУ учитывает доходы за первый и второй кварталы текущего года. Если обращаться в ноябре — второй и третий кварталы текущего года.

Порядок оформления субсидии

Если субсидия оформлялась ранее, необходимо проверить на веб-портале ПФУ, перечислили ли пособие на новый период. В большинстве случаев пособие продлевают автоматически.

В случае первого обращения или повторной подачи заявления необходимо заранее подготовить некоторые документы. Это декларация о доходах и расходах семьи, если ее необходимо подавать, а также паспорт и само заявление о назначении помощи. В отдельных случаях могут потребоваться дополнительные документы, подтверждающие особые обстоятельства гражданина.

Человек с инвалидностью может подать документы лично в сервисный центр ПФУ, ЦНАП или через уполномоченных должностных лиц местного совета. Если же из-за состояния здоровья у такого человека есть ограничения в передвижении, то оформить субсидию можно из дома, воспользовавшись веб-порталом ПФУ, приложением "Пенсионный фонд", порталом "Дія" или просто отправив документы по почте.

Почему человеку с инвалидностью могут отказать

Пенсионный фонд проверяет имущественное положение и другие критерии по одинаковым правилам для всех претендентов на помощь. Наличие инвалидности не отменяет эту процедуру, поэтому помощь могут и не назначить, если домохозяйство не подпадает под установленные нормы.

В 2026 году причиной отказа в субсидии может стать:

жилье чрезмерной площади — более 130 м² для квартиры или 230 м² для отдельного дома;

наличие автомобиля, выпущенного менее 5 лет назад;

несколько автомобилей, выпущенных менее 15 лет назад;

наличие средств на депозитном счете — более 100 000 грн;

крупные покупки на сумму свыше 100 000 грн, совершенные в течение 12 месяцев до обращения за помощью;

неуплата необходимого единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

пребывание в другой стране сверх установленных сроков.

Однако почти в каждой из ситуаций возможны исключения, поэтому стоит проконсультироваться со специалистами ПФУ, которые учтут все обстоятельства и оценят шансы на получение финансовой помощи.

Ранее Новини.LIVE писали, что люди с инвалидностью имеют право на льготы. В частности, предусмотрен бесплатный проезд в транспорте для 1 и 2 групп. Украинцы с инвалидностью 3 группы могут пользоваться междугородним транспортом со скидкой 50%, но только с 1 октября по 15 мая.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы с первой группой инвалидности вследствие войны могут не платить за коммунальные услуги. Для них предусмотрена скидка 100%. Однако льгота действует в пределах установленных норм, и её необходимо оформлять самостоятельно.