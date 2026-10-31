Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Бесплатный проезд и коммуналка: за что могут не платить люди с инвалидностью

Бесплатный проезд и коммуналка: за что могут не платить люди с инвалидностью

Ua ru
31 октября 2026 18:22
Украинцы с инвалидностью I–III группы: за что могут не платить в 2026 году Pexels
Мужчина сидит в колесном кресле. Фото: Pexels

Люди с инвалидностью в Украине имеют право на пенсии и социальную помощь, но это не единственные гарантии, предусмотренные государством. В определенных случаях таким гражданам могут компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги. Также предоставляется право на бесплатный проезд в общественном и междугородном транспорте.

Кто может претендовать на такие льготы и какие существуют ограничения, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Льготы на коммунальные услуги

Закон "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью" гарантирует украинцам с инвалидностью ряд прав в жилищно-коммунальной сфере. Хотя инвалидность по общим правилам не дает прямых скидок на оплату газа, отопления, света и других услуг, такие граждане могут претендовать на жилищную субсидию.

Пенсионный фонд автоматически переназначает субсидию ежегодно, поэтому лицам с инвалидностью достаточно один раз подать документы и регулярно подтверждать доходы.

Однако государство предусмотрело исключение для украинцев, получивших инвалидность в результате войны. Такие граждане могут получить как жилищные, так и коммунальные льготы.

Читайте также:

Инвалидность вследствие войны дает право на:

  • 100% скидку на плату за пользование жильем;
  • 100% скидку на коммунальные услуги — газ, свет, отопление и воду в пределах средних норм потребления;
  • 100% скидку на топливо, в том числе жидкое, если лицо проживает в доме без централизованного отопления.

Скидка предоставляется на установленную норму жилой площади — 21 кв. метр отапливаемой площади на каждого человека, постоянно проживающего в помещении. Дополнительно предусмотрено 10,5 кв. метра на семью.

Транспортные льготы

Право на бесплатный проезд в городском транспорте предоставляется украинцам с первой и второй группой инвалидности, а также детям с инвалидностью. Для льготного проезда необходимо предъявить соответствующее удостоверение или справку МСЭК. Также 100-процентная скидка предоставляется сопровождающему лицу человека с инвалидностью первой группы или ребенка с инвалидностью.

Для украинцев, которым установлена третья группа инвалидности, ситуация иная. Бесплатный проезд в троллейбусах, автобусах и метро для них не предусмотрен. Однако эта категория, как и все другие лица с инвалидностью, может пользоваться междугородним транспортом со скидкой 50 % от стоимости билета. Льгота носит сезонный характер и действует исключительно с 1 октября по 15 мая.

Исключение государство сделало для граждан с инвалидностью вследствие войны. Независимо от установленной группы такие лица имеют право на бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы рискуют лишиться льгот на коммунальные услуги. Получатели пособия обязаны уведомлять ПФУ об изменениях. В частности, смена места жительства в отдельных случаях может привести к прекращению начисления льготы.

Также Новини.LIVE писали о выплатах для людей с инвалидностью 1 группы. В ноябре такие граждане будут получать 100% от пенсии по возрасту. В целом такая пенсия рассчитывается индивидуально и зависит от стажа и зарплаты.

коммунальные услуги закон льготы лицо с инвалидностью проезд
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации