Мужчина сидит в колесном кресле. Фото: Pexels

Люди с инвалидностью в Украине имеют право на пенсии и социальную помощь, но это не единственные гарантии, предусмотренные государством. В определенных случаях таким гражданам могут компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги. Также предоставляется право на бесплатный проезд в общественном и междугородном транспорте.

Кто может претендовать на такие льготы и какие существуют ограничения, рассказывают Новини.LIVE.

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Льготы на коммунальные услуги

Закон "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью" гарантирует украинцам с инвалидностью ряд прав в жилищно-коммунальной сфере. Хотя инвалидность по общим правилам не дает прямых скидок на оплату газа, отопления, света и других услуг, такие граждане могут претендовать на жилищную субсидию.

Пенсионный фонд автоматически переназначает субсидию ежегодно, поэтому лицам с инвалидностью достаточно один раз подать документы и регулярно подтверждать доходы.

Однако государство предусмотрело исключение для украинцев, получивших инвалидность в результате войны. Такие граждане могут получить как жилищные, так и коммунальные льготы.

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Инвалидность вследствие войны дает право на:

100% скидку на плату за пользование жильем;

100% скидку на коммунальные услуги — газ, свет, отопление и воду в пределах средних норм потребления;

100% скидку на топливо, в том числе жидкое, если лицо проживает в доме без централизованного отопления.

Скидка предоставляется на установленную норму жилой площади — 21 кв. метр отапливаемой площади на каждого человека, постоянно проживающего в помещении. Дополнительно предусмотрено 10,5 кв. метра на семью.

Транспортные льготы

Право на бесплатный проезд в городском транспорте предоставляется украинцам с первой и второй группой инвалидности, а также детям с инвалидностью. Для льготного проезда необходимо предъявить соответствующее удостоверение или справку МСЭК. Также 100-процентная скидка предоставляется сопровождающему лицу человека с инвалидностью первой группы или ребенка с инвалидностью.

Для украинцев, которым установлена третья группа инвалидности, ситуация иная. Бесплатный проезд в троллейбусах, автобусах и метро для них не предусмотрен. Однако эта категория, как и все другие лица с инвалидностью, может пользоваться междугородним транспортом со скидкой 50 % от стоимости билета. Льгота носит сезонный характер и действует исключительно с 1 октября по 15 мая.

Исключение государство сделало для граждан с инвалидностью вследствие войны. Независимо от установленной группы такие лица имеют право на бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы рискуют лишиться льгот на коммунальные услуги. Получатели пособия обязаны уведомлять ПФУ об изменениях. В частности, смена места жительства в отдельных случаях может привести к прекращению начисления льготы.

Также Новини.LIVE писали о выплатах для людей с инвалидностью 1 группы. В ноябре такие граждане будут получать 100% от пенсии по возрасту. В целом такая пенсия рассчитывается индивидуально и зависит от стажа и зарплаты.