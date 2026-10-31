Чоловік сидить у колісному кріслі. Фото: Pexels

Люди з інвалідністю в Україні мають право на пенсії та соціальну допомогу, але це не єдині гарантії, передбачені державою. У певних випадках таким громадянам можуть компенсувати спожиті житлово-комунальні послуги. Також надається право на безплатний проїзд у громадському та міжміському транспорті.

Хто може претендувати на такі пільги та які є обмеження, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Пільги на комунальні послуги

Закон "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю" гарантує українцям з інвалідністю низку прав у житлово-комунальній сфері. Хоча інвалідність за загальними правилами не дає прямих знижок на оплату газу, опалення, світла та інших послуг, такі громадяни можуть претендувати на житлову субсидію.

Пенсійний фонд автоматично перепризначає субсидію щороку, тому особам з інвалідністю достатньо один раз подати документи та регулярно підтверджувати доходи.

Однак держава передбачила виключення для українців, які отримали інвалідність внаслідок війни. Такі громадяни можуть отримати як житлові, так і комунальні пільги.

Читайте також:

Інвалідність внаслідок війни надає право на:

100% знижки на плату за користування житлом;

100% знижки на комунальні послуги — газ, світло, опалення та вода у межах середніх норм споживання;

100% знижки на паливо у межах, зокрема, рідкого, якщо особа проживає у будинку без централізованого опалення.

Знижка надається на встановлену норму площі житла — 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає в приміщенні. Додатково передбачено 10,5 кв. метра на родину.

Транспортні пільги

Право на безкоштовний проїзд у міському транспорті надається українцям з першою та другою групою інвалідності, а також дітям з інвалідністю. Для пільгового проїзду необхідно надати відповідне посвідчення або довідку МСЕК. Також 100-відсоткова знижка надається супровіднику людини з інвалідністю першої групи або дитини з інвалідністю.

Для українців, яким встановлена третя група інвалідності ситуація відрізняється. Безкоштовний проїзд в тролейбусах, автобусах та метро для них не передбачений. Однак ця категорія, як і всі інші особи з інвалідністю, можуть користуватися міжміським транспортом зі знижкою 50% від вартості квитка. Пільга сезонна та діє виключно з 1 жовтня по 15 травня.

Виключення держава зробила для громадян з інвалідністю внаслідок війни. Незалежно від встановленої групи такі особи мають право на безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці ризикують втратити пільги на комуналку. Отримувачі допомоги зобов'язані повідомляти ПФУ про зміни. Зокрема, зміна місця проживання в окремих випадках може призвести до припинення нарахування пільги.

Також Новини.LIVE писали про виплати для людей з інвалідністю 1 групи. У листопаді такі громадяни отримуватимуть 100% від пенсії за віком. Загалом така пенсія розраховується індивідуально та залежить стажу й зарплати.