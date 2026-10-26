Чоловік тримає платіжку в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці, які отримують від держави пільги на житлово-комунальні послуги або тверде чи рідке побутове паливо, повинні своєчасно повідомляти про зміну певних обставин у своєму житті. Наприклад, якщо громадянин переїхав в інший населений пункт, він повинен сповістити про це відповідну установу та за потреби надати документи.

Про це попередили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Житомирській області, передають Новини.LIVE.

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Як інформувати ПФУ і скільки часу дається

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надають за зареєстрованим або фактичним місцем проживання пільговика.

Українці, які отримують такий вид державної підтримки, зобов'язані у 30-денний строк повідомляти Пенсійному фонду про зміну зареєстрованого, задекларованого або фактичного місця проживання. Якщо сам пільговик не може звернутися до установи, замість нього це може зробити повнолітній дієздатний член сім'ї, на якого також поширюються пільги. Відповідна заява подається у письмовій формі.

Дані правила регулюються пунктами 7 і 8 Положення про Реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабміну від 29.01.2003 № 117.

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Коли знадобляться додаткові довідки

Якщо пільговик хоче отримувати допомогу не за зареєстрованою адресою, а за фактичним місцем проживання, необхідно надати документ для підтвердження, що особа дійсно там мешкає. Для ВПО підійде довідка про взяття на облік, а для тих, хто орендує квартиру чи будинок — договір про оренду.

Якщо надати такі документи неможливо, посадова особа виконавчого органу сільської, селищної або міської ради відповідної територіальної громади може скласти акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Це допоможе підтвердити фактичне місце проживання.

Пільгу можна втратити

Невчасне повідомлення ПФУ про переїзд може призвести до неприємних наслідків. Якщо установа виявить, що пільговик не проживає за вказаною адресою, нарахування можуть зупинити. Крім того, отримувача допомоги можуть зобов'язати повернути переплату.

В окремих випадках право на пільги з оплати комуналки, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива, а також скрапленого газу залежить від місця проживання людини.

Наприклад, пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості, можуть користуватися пільгою лише за умови, що після виходу на пенсію продовжують там проживати. Переїзд в такому випадку гарантовано призведе до скасування допомоги.

Раніше Новини.LIVE писали про доходи, які враховуються під час призначення субсидії. ПФУ бере до уваги не всі надходження на рахунок. Через це можна отримати більшу виплату.

Також Новини.LIVE повідомляли, що пенсіонери можуть отримати податкові пільги. Зокрема, літні громадяни можуть не платити за земельні ділянки. Але тільки в межах визначених нормативів площі.