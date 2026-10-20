Процедурний кабінет у лікарні. Фото: УНІАН

Донорство крові — це завжди благодійна справа. Деякі процедури мають на меті більш фінансовий характер, адже за окремі донації можна отримати виплати. Проте з початку повномасштабної війни більшість людей вишукувалась у черги, аби здати кров абсолютно безкоштовно. Українські військові, постраждалі громадяни внаслідок військових дій її найбільше потребують. Натомість донори отримували значні пільги від держави. Проте в січні 2026 року деякі з них скасували.

Про це Новини.LIVE повідомляють з посиланням Головне управління Пенсійного фонду України у Луганській області.

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Що саме скасували

Згідно з Прикінцевими положеннями Закону № 931-ІХ, держава відмовляється від таких видів підтримки:

гарантований день відпочинку, який раніше надавався після кожного дня здачі крові, більше не є обов'язковим за новим законом про донорство;

скасовано норму, за якою донорам, які здали річну норму крові чи плазми, виплачували допомогу з тимчасової непрацездатності у розмірі 100% середнього заробітку незалежно від їхнього страхового стажу;

нове призначення щомісячної доплати до пенсії у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для осіб, які отримають статус Почесного донора, зупинено;

скасовано грошові надбавки до стипендій та виплат для військовослужбовців строкової служби.

Які пільги залишаються незмінними

Недивлячись на низку скасованих пільг, стаття 124 КЗпП України все ж зберігає соціальний пакет для кожного, хто здає кров:

працівник будь-якого підприємства, установи чи організації має право на звільнення від роботи в день здачі крові із збереженням середнього заробітку;

забезпечується безкоштовне обстеження перед процедурою, а також безоплатне харчування або грошова компенсація на обід у день донації.

Якщо не скористався пільгами до 26 січня 2026 року

Тут законодавство чітко розмежовує тих, хто отримує пільги вперше, та тих, хто виборов це право раніше. Якщо ви здавали кров раніше, ніж скасували окремі пільги, але не встигли використати додатковий день відпочинку, це право не анулюється. Ви можете перенести цей день або приєднати його до щорічної відпустки.

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Якщо ж ви виконали річну норму донацій і набули право на 100% оплату лікарняного, ця пільга продовжує діяти протягом одного року з моменту здійснення такої донації. А почесним донорам України, яким 10% надбавку до пенсії було призначено раніше, виплати здійснюватимуться надалі в повному обсязі.

Скасування пільг стосується лише тих, хто почав донорську діяльність після 26 січня 2026 року.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про знижки та пільги, які держава гарантує військовим. Права учасників бойових дій регулюються статтею 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Військові також можуть сплачувати лише 25% вартості комунальних послуг.

Також Новини.LIVE повідомляли, які пільги діють для пенсіонерів у громадському транспорті. Зокрема, це може бути тролейбус, міські автобуси, трамваї, приміські маршрутки та приміський транспорт на відповідних маршрутах загального користування. Проте все ж існують окремі випадки, коли пенсіонерам доведеться все ж сплатити за проїзд.