Процедурный кабинет в больнице. Фото: УНИАН

Донорство крови — это всегда благотворительное дело. Некоторые процедуры носят скорее финансовый характер, ведь за отдельные донации можно получить выплаты. Однако с начала полномасштабной войны большинство людей выстраивались в очереди, чтобы сдать кровь совершенно бесплатно. Украинские военные и граждане, пострадавшие в результате военных действий, нуждаются в ней больше всего. В свою очередь, доноры получали значительные льготы от государства. Однако в январе 2026 года некоторые из них были отменены.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

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Что именно отменили

Согласно Заключительным положениям Закона № 931-ІХ, государство отказывается от следующих видов поддержки:

гарантированный день отдыха, который ранее предоставлялся после каждого дня сдачи крови, больше не является обязательным согласно новому закону о донорстве;

отменена норма, согласно которой донорам, сдавшим годовую норму крови или плазмы, выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от их страхового стажа;

прекращено введение ежемесячной доплаты к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума для лиц, получивших статус Почетного донора;

отменены денежные надбавки к стипендиям и выплатам для военнослужащих срочной службы.

Какие льготы остаются неизменными

Несмотря на ряд отмененных льгот, статья 124 КЗоТ Украины все же сохраняет социальный пакет для каждого, кто сдает кровь:

работник любого предприятия, учреждения или организации имеет право на освобождение от работы в день сдачи крови с сохранением среднего заработка;

обеспечивается бесплатное обследование перед процедурой, а также бесплатное питание или денежная компенсация на обед в день донации.

Если вы не воспользовались льготами до 26 января 2026 года

Здесь законодательство четко разграничивает тех, кто получает льготы впервые, и тех, кто завоевал это право ранее. Если вы сдавали кровь до отмены отдельных льгот, но не успели воспользоваться дополнительным днем отдыха, это право не аннулируется. Вы можете перенести этот день или присоединить его к ежегодному отпуску.

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Если же вы выполнили годовую норму донаций и приобрели право на 100% оплату больничного, эта льгота продолжает действовать в течение одного года с момента осуществления такой донации. А почетным донорам Украины, которым 10% надбавка к пенсии была назначена ранее, выплаты будут производиться и в дальнейшем в полном объеме.

Отмена льгот касается только тех, кто начал донорскую деятельность после 26 января 2026 года.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о скидках и льготах, которые государство гарантирует военным. Права участников боевых действий регулируются статьёй 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Военные также могут оплачивать лишь 25% стоимости коммунальных услуг.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, какие льготы действуют для пенсионеров в общественном транспорте. В частности, это могут быть троллейбусы, городские автобусы, трамваи, пригородные маршрутки и пригородный транспорт на соответствующих маршрутах общего пользования. Однако все же существуют отдельные случаи, когда пенсионерам придется все же оплатить проезд.