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Главная Экономика Льготы на коммуналку: кому ПФУ дает 30 дней и как не потерять помощь

Льготы на коммуналку: кому ПФУ дает 30 дней и как не потерять помощь

Ua ru
26 октября 2026 19:15
Отмена льготы на коммуналку: о чем предупреждает ПФУ Новини.LIVE
Мужчина держит квитанцию в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, получающие от государства льготы на жилищно-коммунальные услуги, твердое или жидкое бытовое топливо, должны своевременно сообщать об изменении определенных обстоятельств в своей жизни. Например, если гражданин переехал в другой населенный пункт, он должен уведомить об этом соответствующее учреждение и, при необходимости, предоставить документы.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Житомирской области, передают Новини.LIVE.

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Как уведомлять ПФУ и сколько времени дается

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются по зарегистрированному или фактическому месту проживания льготника.

Украинцы, получающие такой вид государственной поддержки, обязаны в 30-дневный срок уведомлять Пенсионный фонд об изменении зарегистрированного, задекларированного или фактического места проживания. Если сам льготник не может обратиться в учреждение, вместо него это может сделать совершеннолетний дееспособный член семьи, на которого также распространяются льготы. Соответствующее заявление подается в письменной форме.

Данные правила регулируются пунктами 7 и 8 Положения о Реестре лиц, имеющих право на льготы, утвержденного постановлением Кабмина от 29.01.2003 № 117.

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Когда понадобятся дополнительные справки

Если льготник хочет получать помощь не по зарегистрированному адресу, а по фактическому месту жительства, необходимо предоставить документ, подтверждающий, что лицо действительно проживает там. Для ВПЛ подойдет справка о постановке на учет, а для тех, кто арендует квартиру или дом, — договор аренды.

Если предоставить такие документы невозможно, должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующей территориальной общины может составить акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства. Это поможет подтвердить фактическое место проживания.

Льготу можно потерять

Несвоевременное уведомление ПФУ о переезде может привести к неприятным последствиям. Если учреждение обнаружит, что льготник не проживает по указанному адресу, начисления могут приостановить. Кроме того, получателя помощи могут обязать вернуть переплату.

В отдельных случаях право на льготы по оплате коммунальных услуг, приобретению твердого и жидкого бытового топлива, а также сжиженного газа зависит от места проживания человека.

Например, пенсионеры определенных профессий, работавшие в сельской местности, могут пользоваться льготой только при условии, что после выхода на пенсию продолжают там проживать. Переезд в таком случае гарантированно приведет к отмене помощи.

Ранее Новини.LIVE писали о доходах, которые учитываются при назначении субсидии. ПФУ учитывает не все поступления на счет. Благодаря этому можно получить более крупную выплату.

Также Новини.LIVE сообщали, что пенсионеры могут получить налоговые льготы. В частности, пожилые граждане могут не платить за земельные участки. Но только в пределах установленных нормативов площади.

коммунальные услуги выплаты льготы социальная помощь Пенсионный Фонд
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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