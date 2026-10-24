Людина тримає в руці гроші та банківську картку. Фото: Новини.LIVE

Українці, яким встановили першу групу інвалідності, можуть розраховувати на комплексну підтримку. Таким громадянам зазвичай потрібна постійна допомога близьких та нагляд, тому держава гарантує не тільки щомісячні виплати, а й різноманітні пільги та знижки, наприклад на громадський транспорт.

Які виплати отримають люди з I групою інвалідності з 1 листопада, повідомляє сайт Новини.LIVE з посиланням на закон "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

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Пільги для людей з інвалідністю І групи

Для таких громадян державою передбачений чималий пакет підтримки, який стосується як побутових питань, так оздоровлення.

Пільги з 1 листопада 2026 року:

люди з проблемами слуху можуть отримати сурдотехніку та послуги перекладача жестової мови;

телефон в оселі можуть встановити позачергово;

оплачуване лікування в санаторіях для дітей з інвалідністю;

за наявності довідки лікаря батькам можуть виплачувати кошти за догляд, якщо дитина їде на лікування;

безплатне забезпечення протезами дітей з інвалідністю.

Якщо особа отримує мінімальну соцдопомогу або пенсію, то може надаватися знижка на ліки за рецептом у розмірі 50%, а в деяких випадках навіть безплатно. Крім того, на пільгових умовах можна отримати засоби пересування, наприклад колісне крісло. Залежно від проблем зі здоров'ям, слухові апарати, окуляри, протези.

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Знижка на транспорт

Перша група інвалідності надає право на безплатний проїзд у громадському транспорті за виключенням таксі. Для міжміського транспорту передбачена знижка 50%, яка діє з 1 жовтня до 15 травня. Тобто можна оплачувати лише половину квитка, наприклад на автобус чи поїзд.

Пільги на комунальні послуги

Якщо людина має першу групу інвалідності через війну, то держава призначає 100% знижку на оплату житла. Однак пільга діє в межах встановлених норм — 21 кв. м на особу + 10,5 кв. м на сім’ю. Додатково покриваються витрати на світло, воду та інші комунальні послуги, розмір знижки також 100%.

Для громадян, які отримали групу інвалідності внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, передбачається 50-відсоткова пільга на комунальні послуги. Для її оформлення необхідно подати документи та заяву до органів соцзахисту.

Виплати для людей з I групою інвалідності з 1 листопада

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:

1 група отримує 100% пенсії за віком;

2 група — 90% пенсії за віком;

3 група — 50% пенсії за віком.

Водночас урядом встановлено "мінімальну планку" для виплат людям з інвалідністю. Якщо після призначення допомоги сума менша за 2 595 грн, автоматично встановлюють доплату, щоб розмір відповідав цьому рівню.

Загалом пенсія для громадян з першою групою інвалідності вираховується індивідуально, тому фіксованих сум немає. Навіть в українців з однаковою групою виплати можуть суттєво відрізнятися.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що люди з інвалідністю можуть втратити виплати. Проблеми можуть виникнути у шести випадках. Зокрема, через помилки в документах або ж якщо особа не пройшла ідентифікацію.

Також Новини.LIVE писали, як оформити пільгу на комуналку людям з інвалідністю. Отримати знижку можна як на опалення, світло чи воду, так і на скраплений газ у балонах. Для цього потрібно звернутися до ПФУ.