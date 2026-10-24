Человек держит в руке деньги и банковскую карту. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, которым установлена первая группа инвалидности, могут рассчитывать на комплексную поддержку. Таким гражданам обычно требуется постоянная помощь близких и присмотр, поэтому государство гарантирует не только ежемесячные выплаты, но и различные льготы и скидки, например, на общественный транспорт.

Какие выплаты получат люди с I группой инвалидности с 1 ноября, сообщает сайт Новини.LIVE со ссылкой на закон "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

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Льготы для людей с инвалидностью I группы

Для таких граждан государством предусмотрен значительный пакет поддержки, касающийся как бытовых вопросов, так и оздоровления.

Льготы с 1 ноября 2026 года:

люди с проблемами слуха могут получить слуховые аппараты и услуги переводчика жестового языка;

телефон в доме могут установить в внеочередном порядке;

оплачиваемое лечение в санаториях для детей с инвалидностью;

при наличии справки от врача родителям могут выплачивать средства на уход, если ребенок уезжает на лечение;

бесплатное обеспечение протезами детей с инвалидностью.

Если человек получает минимальную социальную помощь или пенсию, ему может предоставляться скидка на лекарства по рецепту в размере 50%, а в некоторых случаях они выдаются даже бесплатно. Кроме того, на льготных условиях можно получить средства передвижения, например, инвалидное кресло. В зависимости от проблем со здоровьем — слуховые аппараты, очки, протезы.

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Скидка на транспорт

Первая группа инвалидности дает право на бесплатный проезд в общественном транспорте, за исключением такси. Для междугороднего транспорта предусмотрена скидка 50%, действующая с 1 октября по 15 мая. То есть можно оплачивать только половину билета, например, на автобус или поезд.

Льготы на коммунальные услуги

Если у человека первая группа инвалидности вследствие войны, то государство предоставляет 100% скидку на оплату жилья. Однако льгота действует в пределах установленных норм — 21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью. Дополнительно покрываются расходы на свет, воду и другие коммунальные услуги, размер скидки также составляет 100%.

Для граждан, получивших группу инвалидности в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, предусмотрена 50-процентная льгота на коммунальные услуги. Для её оформления необходимо подать документы и заявление в органы социальной защиты.

Выплаты для людей с I группой инвалидности с 1 ноября

Размер пенсии по инвалидности рассчитывается в зависимости от группы инвалидности в процентах от размера пенсии по возрасту:

1 группа получает 100% пенсии по возрасту;

2-я группа — 90 % пенсии по возрасту;

3 группа — 50% пенсии по возрасту.

В то же время правительством установлена «минимальная планка» для выплат людям с инвалидностью. Если после назначения пособия сумма меньше 2 595 грн, автоматически назначается доплата, чтобы размер соответствовал этому уровню.

В целом пенсия для граждан с первой группой инвалидности рассчитывается индивидуально, поэтому фиксированных сумм нет. Даже у украинцев с одинаковой группой инвалидности выплаты могут существенно различаться.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что люди с инвалидностью могут лишиться выплат. Проблемы могут возникнуть в шести случаях. В частности, из-за ошибок в документах или если человек не прошел идентификацию.

Также Новини.LIVE писали о том, как оформить льготу на коммунальные услуги для людей с инвалидностью. Получить скидку можно как на отопление, свет или воду, так и на сжиженный газ в баллонах. Для этого нужно обратиться в ПФУ.